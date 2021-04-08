基隆拆除組長包庇按摩院通風報信、違建不拆　檢怒批：毫無愧心

▲基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府都市發展處、產業發展處2人員，涉包庇忠一路違規的按摩院，基隆地檢署收押都市發展處使用管理科拆除組的張姓組長，以及產發處工商管理科張姓女約僱人員，全案8日偵查終結，以共同涉犯貪污治罪條例等罪，將2人提起公訴。

基隆地檢署接獲檢舉指稱，基隆市政府公共安全聯合稽查人員涉嫌洩漏稽查行程，助忠一路違規的按摩院業者閉門規避稽查免受罰，及應即報即拆之施工中違章建築，刻意拖延不拆等，使該王姓業者以店休方式因應，涉圖利90萬。

於2020年12月14日，由謝雨青主任檢察官、檢察官共同指揮法務部廉政署北部地區調查組，持搜索票執行包括基隆市政府等共計搜索近20處，並同步約談涉案公務員、業者及相關人等共17人。

該按摩院是違規將使用分區為住宅的房子，改變隔間經營按摩院，被基隆市府聯合稽查後裁罰，業者透過都發處張組長出面疏通產發處張女洩漏公共安全聯合稽查行程予業者，規避裁罰，致不肖業者未遭勒令停業，影響官箴及政府形象甚鉅。

案經檢察官審酌張姓組長於偵查期間毫無悔意，猶砌詞避就歪曲實情，毫無愧心，建請法院就張姓組長從重量刑，以資儆懲。

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