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新北市圖「閱讀節」起跑　結合在地特色推「旅讀新北」一日遊

▲新北市圖「閱讀節」起跑 結合在地特色推「旅讀新北」一日遊。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「閱讀節」起跑，結合在地特色推「旅讀新北」一日遊。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021「新北閱讀節」即將開跑！今年同時也是新北市升格滿10年，新北市立圖書館特別在這疫情相對穩定的初夏，推出結合新北在地特色的「旅讀新北」行腳閱讀，10條一日遊小旅行，30個特色景點搭配走讀選書，還有番紅花、洪愛珠、賴舒雅、李偉文等作家名人帶路，讓大家帶著書本去旅行，實際走訪在書裡看見的風景，活動免費，4月15日起開放報名。

新北市立圖書館表示，「新北閱讀節」是新北市的閱讀盛會，2021年即將於4月17日正式展開。旅行與閱讀是開闊人生視野的兩件事，閱讀的豐富可以加深旅行的厚度，讓旅行的驚喜加倍。

新北市各地都有充滿特色的人文景致及地理景觀，為了讓大家可以更認識自己生長的這片土地，了解在地故事及生活，新北閱讀節特別推出跨域特色的行腳閱讀，有10組，30條路線的閱讀小旅行，同時搭配走讀選書，橫跨自然生態、地景風貌、人文風情、在地美食等。

▲新北市圖「閱讀節」起跑 結合在地特色推「旅讀新北」一日遊。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市各地都有充滿特色的人文景致及地理景觀，為了讓大家可以更認識自己生長的這片土地。

新北市立圖書館說，喜愛人文歷史的民眾可以選擇到五股守讓堂感受百年歷史建築的迷人韻味，或者到空軍三重一村重溫復古眷村風情；喜愛自然景觀的民眾，可以到北海岸地景走讀，探訪漁港，或者漫步黃金山城，探索淡蘭古道；甚至是懷舊老街一日遊，品嘗在地美食，來趟文藝輕旅行。

此外，還有名人作家引領讀者實地造訪書中場景，帶大家用不一樣的視野及觀點閱讀旅行，包括親子美食作家番紅花將帶領讀者走訪平溪；熟稔傳統市場，專注飲食寫作的洪愛珠，帶大家作客蘆洲；瑞芳在地作家賴舒亞，則將帶大家走訪作家記憶中的金瓜石私房散步路線；對古老街屋有興趣的民眾，則不妨跟著李偉文老師的腳步悠遊三峽老街，讓民眾可以透過旅行樂活閱讀。

新北市立圖書館表示，除了30場「旅讀新北」，4月23日起，在新北市政府1樓大廳還有為期10天的「閱讀沙龍」，包括知名部落客藍白拖、工人作家林立青、雲門舞者李靜君、獨立音樂歌手吳志寧、節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」等重磅嘉賓將接力開講，帶大家用各種不同方式讀新北。「旅讀新北」、「閱讀沙龍」報名方式，以及新北閱讀節相關活動訊息，請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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