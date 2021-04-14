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三芝山區查獲違法使用山豬吊　新北動保處即時拆除開罰1.5萬元

▲三芝山區查獲違法使用山豬吊 新北動保處即時拆除開罰1.5萬元。（圖／新北市動保處提供）

▲三芝山區查獲違法使用山豬吊，新北動保處即時拆除開罰1.5萬元。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處在3月接獲通報三芝區二坪頂附近，遭違法設置山豬吊，隨即派員會同動保警察至現場巡查，依民眾提供影片事證及多方查證後約談柯姓行為人到案說明，經動保處曉以大義，行為人承認確實有使用山豬吊，全案依違反《動物保護法》處行為人1萬5000元罰鍰。

動保處指出，民眾通報位於三芝二坪頂山區，遭人放置三個山豬吊，經會同警方至現場巡山查獲三個山豬吊。依檢舉人提供車牌及錄影事證，約談柯姓男子到案說明，柯男指稱山豬吊是他在山區拾獲，於今年1月初在自家後方山區使用，並不清楚使用山豬吊是違法行為，本案已依《違反動保法》第14-1條規定對行為人開出1萬5000元罰鍰。

▲三芝山區查獲違法使用山豬吊 新北動保處即時拆除開罰1.5萬元。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處使用金屬探測器巡查山區偵測捕獸鋏及山豬吊。

動保處表示，為保護動物並減少獸鋏取得管道，動保處已函請蝦皮、露天、PCHOME、樂天等電商平台業者須把關商品，禁止賣家上架販賣捕獸鋏，業者如發現違規行為應立即下架。民眾如發現電商平台販售捕獸鋏商品，可立即通報動保處查辦。

另外，山豬吊與獸鋏雖構造不同，都會造成動物受傷，為避免動物誤入陷阱，動保處邀集動保團體、登山協會、里辦公處、志工等，定期辦理「獸鋏雷霆清山行動」由協會、社團認養巡山。如使用、販售獸鋏或山豬吊查獲屬實，最高可處7萬5000元罰鍰；若造成動物重傷、死亡或5年內再犯，更將面臨2年以下有期徒刑。

▲三芝山區查獲違法使用山豬吊 新北動保處即時拆除開罰1.5萬元。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處派員至三芝區二坪頂巡查，並帶回柯姓行為人使用的三個山豬吊。

動保處長楊淑方表示，新北市是友善動物城市，民眾若有發現違法陷阱，可通報24小時動物救援專線：02-2959-6353，人員將前往救援並追查行為人，降低野生動物或遊蕩犬貓受傷或喪命風險。動保處也提供檢舉獎金鼓勵民眾通報違規販賣、使用獸鋏或山豬吊案件，提醒民眾勿使用、販賣獸鋏及山豬吊，以免觸法。

▲三芝山區查獲違法使用山豬吊 新北動保處即時拆除開罰1.5萬元。（圖／新北市動保處提供）

▲山豬吊具有強大的殺傷力，於2020年3月起明文規定禁止使用山豬吊捕捉動物。

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新北三芝山豬吊動保法

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