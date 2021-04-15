▲新北五股「守讓堂」春日茶會，週末邀大家品茶韻、賞詩歌。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

百年歷史建築五股「守讓堂」將於4月17日在「伴山學堂」舉辦春日限定的「茶詩樂對話」茶會，邀請到知名文學家、詩人焦桐、蕭蕭以及名聲樂家林文俊、二胡民謠演奏家黃謄鋒等，透過茶席品茗、茶詩伴樂，帶民眾一起悅讀春天，品茗文學，活動免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館表示，為了讓民眾可以體驗百年古厝溫雅的風韻，五股守讓堂特別與臺灣茶葉學會合作，將於4月17日推出結合茶香、詩歌、與樂音的「茶詩樂對話」春日茶會，讓民眾可以在歷史建築內一邊品味茶香餘韻，一邊聆賞音樂，同時在文學作家的引領下，來一場「茶與詩的對話」。

▲位於茶鄉的坪林分館推出有趣的「知星撩茶」活動，藉由不同「台灣茶」的調性與特色。

此次「茶詩樂對話」春日茶會活動，特地安排室內茶席，同時邀請知名詩人、飲食文學家焦桐於現場朗誦茶詩《包種茶頌》、茶散文《木柵鐵觀音》；詩人蕭蕭朗誦《鐵觀音之1725》、《行者二態》等茶詩截句；男高音林文俊演唱鄭愁予《錯誤》、與杜十三《自彼次遇到你》；以及二胡演奏家黃謄鋒演奏《望春風》、《思慕的人》等臺灣歌謠，讓民眾透過品茶、詩歌與音樂的交流，感受茶與文學的美麗邂逅。4月18日三讓文房同時還有「思慕微微」黑膠饗宴活動，歡迎民眾一起來品書香，聽黑膠。

另外，又到了春茶採收的時節，位於茶鄉的坪林分館，也特別結合館藏特色，於4月16日推出有趣的「知星撩茶」活動，藉由不同「臺灣茶」的調性與特色，對應「十二星座」的性格，帶大家認識茶文化，同時也將教大家利用茶葉、茶枝、茶末製作個人專屬的「茶香星座祝願卡」，即日起免費報名。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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