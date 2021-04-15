國防部否認美方軍職人員隨團訪台　「只有AIT辦事處人員陪同」

▲陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）14日率團訪台，外界關切是否有軍職人員隨團。對此，國防部副部長張哲平15日表示，訪團中沒有軍職人員，陪同者是美國在台協會台北辦事處人員。

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長邱國正就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」為題進行報告，並備質詢。邱國正在報告結束後，因陪同總統蔡英文接見「美國總統拜登派遣資深訪團」，經請假離席改由張哲平代為備詢。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，在拜登派出的訪問特使團中，除了陶德、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）外，是否還有美方的軍政、軍務相關人員隨團訪台。

民進黨立委鍾佳濱也問，此次美國率領訪團來台，其中不乏資深前國會議員，軍職人員是否也隨團來台。

對此，張哲平表示，陪同者並非軍職人員，是美國在台協會（AIT）台北辦事處人員。

王定宇再問，美國訪團來台的原因為何，是否與漢光37號演習有關，或是因為其他相關事務。張哲平說，是因為說他的相關事務，與漢光37號演習沒有什麼關係。

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