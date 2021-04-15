獨／馬政府協助蔡英文拜會美總統特助　8年安排民進黨見美方34次

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪台，引發政壇關注。事實上，美方重要人士也在馬英九政府執政時期多次訪台，當時馬政府協助民進黨與美方人士會面，執政8年期間共安排34次會晤，其他個人行程或秘密會議次數皆未計入。

根據資料，重要的會晤行程包括在2015年12月16日，馬政府協助蔡英文與前美國總統特別助理兼國家安全會議亞洲資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）會晤，雙方針對民進黨兩岸和平發展的政策、TPP進行討問。

此外，2015年2月2日，馬政府則協助蔡英文與美國國務院亞太經濟合作會議(APEC)資深官員王曉岷（Robert Wang）會晤，雙方就就台美經貿關係、台灣產業發展策略，及亞太區域經濟整合議題交換意見

2015年11月16日，馬政府亦協助蔡英文與美國國防部前次長傅洛依（Michèle Flournoy）帶領的「新美國安全中心（CNAS）」訪團會晤，雙方針對台美關係、兩岸情勢及國防安全議題進行深度交流。

國民黨主席江啟臣指出，自從民進黨執政後，美方團來台時，很多次都未安排拜訪在野黨，特別是一些關鍵的國外人士，外交部與民進黨真的是太小鼻子、小眼睛，甚至有時候人家要求見在野黨，都被一些理由給搪塞掉。

國民黨中央強調，台灣外交處境艱困的情況下，國際關係的推展是朝野應該共同努力的方向，馬英九執政時皆會盡量安排朝野政黨接觸機會，例如規劃相關外賓拜會民進黨中央黨部或其週邊智庫，讓國際友人也能傾聽主要在野黨的意見，但蔡英文政府上任後，明顯將外賓集中安排在行政部門，各在野黨的拜會少之又少。

國民黨強調，國外訪賓拜會政府單位，不代表可以了解台灣主要反對黨或多元社會的聲音，呼籲民進黨及蔡英文政府，讓台灣廣泛、多元的聲音傳遞出去，才能突顯出台灣民主價值的真諦，若利用掌控的行政資源，侷限了台灣對外展示民主的機會，這才是反民主的作為。

▼馬政府時代美國官員拜訪在野黨紀錄。（圖／記者徐政璿翻攝）