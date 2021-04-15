蘇貞昌見陶德訪團秀防疫成績單　盼美方重啟TIFA、BTA簽署

▲陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登派好友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）等3人，於14日抵台訪問。行政院長蘇貞昌15日下午接見陶德訪團，整個會議時間約1小時，雙方就經貿、氣候變遷議題交換意見；其中，蘇在會中也提到台灣民眾高度期盼的重啟TIFA對話、BTA協商等，應有進一步的對話，促進台美共同繁榮。

陶德、阿米塔吉、史坦柏格等3人，以及美國國務院台灣協調處長白丹利，15日下午在AIT處長酈英傑的陪同下，到行政院拜會。外交部長吳釗燮也在大門口迎接。整個會議過程約1個小時，過程氣氛融洽。

行政院發言人羅秉成會後轉述，蘇貞昌院長誠摯歡迎陶德等人訪台，拜登政府在就任後短時間內就組成重量級訪問團出使台灣，具有歷史性的象徵意義。陶德也表示，訪問團由跨黨派成員組成，代表美國對台灣的重視，以及跨黨派對台灣的支持。

羅秉成指出，阿米塔吉在會中也請院長分析經貿議題。蘇貞昌則回道，在台灣關係法42周年前夕，訪團的到來，也代表台美關係在經貿關係上應該更進一步對話，尤其國人殷切期待，也高度期盼能夠重啟TIFA談判，也能協商BTA的簽署。

蘇貞昌進一步表示，明年台灣經濟成長率可望突破4%，除了是防疫成功外，美國對台灣各方面的支持，包括國防安全的關心、雙方人民的友誼，都支持台灣在區域安全扮演重要角色。蘇說，希望美方未來能繼續支持和肯定台灣參與國際經貿組織。

針對氣候變遷議題，蘇貞昌表示，政府非常重視氣候變遷，台灣面對極端氣候影響，正飽受旱災之苦，地球村無人可置身事外；台灣做為國際一份子，也努力達到減少碳排放，在能源轉型上做到「增氣減煤」，希望在這樣的政策下，台灣能發揮應善盡的國際角色。