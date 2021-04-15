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解放軍南、北海域同時軍演！國台辦昨才表明：針對「倚美謀獨」

▲▼美艦長「翹腳」看遼寧號　央視公布3戰區「火力全開」實彈軍演畫面。（圖／翻攝央視）

▲解放軍近期頻繁進行軍演。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國海事局繼14日對南澎列島發布航行警告後，15日又對渤海海域發布航行警告，指相關海域16日至18日將執行軍事任務，無關船舶禁止進入。

該航行警告編號為「遼航警0056」，位置在渤海，時間為16日至18日，每天9時至17時，在以北緯39°50′48″東經121°10′02″為中心，半徑8公里的海域內執行軍事任務，無關船舶禁止駛入。

同時間正在進行的，還有解放軍於南澎列島的實彈射擊演習，時間為15日至20日每天8時至18時，同樣禁止船舶進入。

▲▼美艦長「翹腳」看遼寧號　央視公布3戰區「火力全開」實彈軍演畫面。（圖／翻攝央視）

解放軍近日軍演不斷，又正值美國總統拜登（Joe Biden）派遣的訪團正在台灣參訪，許多人都認為極具針對性。

此外，國台辦發言人馬曉光14日也直接表明，解放軍在台海地區組織實戰化演練，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」挑釁的嚴正回應，另一方面還警告民進黨，挾洋自重，倚美謀獨，只會把台灣推向災難。

馬曉光並強調，「解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，我們遏制台獨、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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