窩心「正妹」加碼投資幫賺約會金　宅宅喜逢豔遇拜師挨詐夢碎

▲被害人誤以為結交網路美女，沒想到根本是詐騙集團吸金手段。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台中市一名陳姓男子（29歲，職業商人）日前在LINE認識一名外型清麗自稱「軒軒」女子，經過每天長聊取得信任後，陳男對軒軒產生好感，軒軒告訴陳男：她如何投資虛擬貨幣致富，並向陳男推薦一名林姓「操盤大師」，表示大師不亂收學生，必須是熟人介紹才行。

軒軒請陳男假裝是自己親弟弟在老師旁邊「學功夫」，並向陳男保證投資絕對「賺很大」、興奮的陳男在林男指導下加入「亞太虛擬幣商」LINE群組，並於虛擬博弈網站下載投資軟體操作比特幣。

陳男一開始聽從對方指示，投注新台幣1萬元，就獲利了3500元，初嘗甜頭，陳男決定再加碼20萬元，軒軒也「貼心」幫忙加碼10萬元，說是要幫忙賺約會基金。

後來直至陳男累積獲利9萬8千元時，打算先向虛擬幣平台申請出金，平台顯示審核中。過了幾天，客服通知他若要申請出金，必須再匯入一筆10萬元的「手續費」，系統才會優先處理。陳男開始懷疑自己可能遇上詐騙，想找林姓「操盤大師」、軒軒對質，遭雙方冷處理甚至封鎖，陳男無奈只好求助警方，共計損失21萬元整。

刑事局指出、這類「假交友結合假投資」詐騙常以帥哥美女圖吸引被害人注意，以社交工程慫恿被害人操作外匯期貨、投資虛擬貨幣，近期還出現「熟人帶路」、「VIP限定」、「預約制」，甚至熱心「出錢幫投資」等新穎手法。但假投資真詐財。

警方藉此提醒民眾，這類標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「一夜致富」的投資方案幾乎都是詐騙集團，對於來路不明的投資管道請一律拒絕避免受騙。

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