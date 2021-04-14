詐騙機房藏宜蘭民宿　警吊掛攻堅逮15人！主嫌等10人收押

▲刑事局電偵大隊14日宣布破獲一位於宜蘭民宿的詐騙機房，並逮捕嚴姓主嫌等15人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊日前接獲檢舉，新北市永和區某處常有異常青少年聚集現象，警方懷疑該址附近有詐騙機房，電偵大隊曾於去年12月8日展開搜索，但當時該詐騙機房已經搬遷，警方鍥而不捨追查發現，該集團轉移到宜蘭當地民宿繼續經營，並假冒大陸公安檢警打電話給大陸民眾。

詐騙集團以假公安身分，謊稱被害人身分遭冒用，寄送銀行卡遭大陸海關查獲，進而要求匯款扣押，該集團經營半年得手逾5百萬元新台幣，警方3月30日收網逮捕15人，刑事局並出動除暴特勤隊利用吊掛方式展開攻堅。

刑事局電偵大隊指出，嚴姓主嫌（32歲）利用管道吸收青少年強調「輕鬆好賺」加入詐騙機房當話務車手，警方鎖定嚴嫌教唆手下等人以假冒大陸公安、檢察廳、銀行機構人員，打電話給日本、德國、法國、義大利等國家的中國籍華人，佯稱他們身分遭到冒用，因此涉及夾帶銀行卡等違禁物品遭中國海關查獲。

嚴嫌該集團以此手法要求對方提供匯款「保證金」提供大陸檢警監管，直到調查結束才會歸還，如此在短短數個月內吸金超過新台幣5百萬元，警方3月30日行動逮捕包含嚴姓主嫌在內共15人到案，並查扣31支工作手機、3台筆電、23張行動網卡、提款卡3張、滑鼠1個、新台幣2萬1,500元等、愷他命1包及毒品咖啡包2包等證物。

警方訊後依觸犯詐欺、組織犯罪條例將15人移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊後將該集團嚴姓主嫌在內等10人聲押獲准，目前案件仍持續擴大偵辦中。

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