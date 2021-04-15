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屏東某國中2女學生水壺遭摻漂白水！　教室無監視器家長已報案

▲屏東警分局外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東警分局外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某國中發生同班級兩名女學生接連在午休過後打開水瓶後，聞到濃濃漂白水味道，發現遭人混摻漂白水，學生跟家長反映後，學校啟動調查機制，其中一名家長向警方報案，全案展開調查。據悉，教室內未裝設監視器，警方已根據外圍監視系統擴大調查。

針對這起案件，縣府教育處人員表示，經了解，校方得知該訊息後，首先關懷受害學生與家長，並定時向家長說明調查之進度與情況。同時立即通報教育部校安中心發生校園安全事件，並就掌握之資訊即刻展開積極調查，秉持毋枉毋縱的原則，以溫情輔導柔性勸說，期讓行為學生承認錯誤行為。輔以勘驗監視影像，掌握學生社會關係網絡，進行法治教育宣導，約談相關人員，經過兩天調查，惜未能找到行為學生，後續學校仍將積極進行調查與後續處理。

教育處說，為加強學生法治教育、個別輔導與團體輔導，學校立即利用各種場合及課堂，加強學生的品德教育與法律常識，提升學生相關法律知能，亦讓學生了解自我保護及不侵犯他人身體的重要。該處亦責請督學協助學校處理本案相關細節並予關懷輔導學生。

據悉，這所國中一名女學生9日中午吃完飯後喝水時，水壺都還是正常的，但在擔任資源服務公差志工、午休結束後返回班上，打開水壺喝水時，發現水壺有濃濃的漂白水味道，查覺奇怪而不敢喝。

不料，12日也就是本周一，同班另一名女同學的水壺又發生相同情況，這名女同學也是擔任服務公差志工，女學生喝水時聞到有漂白水味道後，當場將水吐掉。由於受害兩名女學生是好朋友，引來恐慌。其中一位家長已轄區的派出所報案。

校方說，由於防疫期間，學校每周會提供防疫相關漂白水物資等，案發後，學校將防疫物資發放改為集中管控。

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