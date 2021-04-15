「最強肉體」用胸器挑戰漫畫腰　過往自拍裸照被挖出

▲有「外脫女王」封號的勾勾挑戰漫畫腰，讓大票網友直喊：「最有誠意！」（圖／翻攝自勾兒IG）

圖、文／鏡週刊

陸星楊冪掀起的「漫畫腰」挑戰爆紅，但也因恐釀腰椎退化，引發爭議，但該挑戰仍在IG掀起跟風潮，接連讓台灣網紅紛紛跟著搶挑戰，就有網友整理167張「漫畫腰」挑戰照片，直喊有「外脫女王」封號的勾勾「最有誠意！」

楊冪上個月在微博PO出仿照漫畫趴地、折腰動作，只見楊冪纖腰與美臀曲線畢露，姣好身材掀起關注，甚至還一舉登上熱搜，但該動也因對身體造成傷害，引發爭議，隨即楊冪刪照道歉，但仍有不少人紛搶「漫畫腰」的挑戰。

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最近「漫畫腰」引發高度話題的是辣模「勾勾」神照，只見照片中，勾勾裸上身，僅穿著一件丁字褲，以胸部立蛋之姿貼地完成挑戰，秒掀起大票網友朝聖，紛紛直喊，「老闆一杯大冰奶」「最強肉體阿！」「這麼多漫畫腰，你最有誠意」。據了解，辣模勾勾身材姣好，尺度超大，過去就曾自拍裸泳分享在IG上爆紅，最近更因挑戰漫畫腰，成為話題人物。

事實上，有一名網友整理IG中已經有多達167張「漫畫腰」挑戰的照片，其中網紅蕾拉的「漫畫腰」挑戰獲得7.9萬人按讚，其次網美閃亮亮的挑戰也有7.1萬人按讚率，而勾勾挑戰照曝光後，目前累積1萬多人按讚，話題性最高。



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