記取史上最慘船難　日月潭災防演習逼真

▲南投縣政府於日月潭舉辦災防演練，記取79年台灣史上最嚴重船難的教訓。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣110年災害防救演習選在日月潭舉辦，共動員陸海空等各單位人員約400人參與演習；而日月潭發生台灣史上最嚴重船難已超過30年，今年演練主題即為發生船難後衍生出複合式災情，以及後續救援暨大量傷患搶救等18個演練項目，加上魚池尖山火警作為背景，讓整體演練猶如真槍實彈上陣。

日月潭曾於民國79年發生興業號遊艇翻覆，奪走57條寶貴生命，也是台灣史上最嚴重的船難事故，南投縣府長年引以為戒，13日的演練情境就是日月潭船舶發生碰撞，造成大量人員落水和受傷，船艙接著冒煙起火、船舶失去動力、落水人員失蹤、人員燒燙傷等複合式災情。

▲南投縣政府於日月潭舉辦防災演練，記取79年台灣史上最嚴重船難的教訓。（圖／南投縣政府提供）

而魚池尖山同時正發生山林大火，演習中不時有空勤總隊黑鷹直升機前來日月潭取水救火，讓演練過程和內容更顯逼真、緊湊。

中央評核委員由交通部航港局長葉協隆擔任帶隊官，會同行政院災防辦公室副主任王怡文，以及南投縣副縣長陳正昇等地方政要，都在消防局和衛生局人員解說帶領下觀看參訪整個演練過程。

▲南投縣政府於日月潭舉辦防災演練，記取79年台灣史上最嚴重船難的教訓。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇表示，今年南投縣災防演習主題經中央選定，感謝所有參與演習的單位與人員，並證明南投災防的動員能量；葉協隆則期勉眾人繼續推動且落實各項「減災、整備、應變、復原」工作，當災害來臨時能將損失降到最低。



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