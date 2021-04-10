早上騎單車晚上賞螢火　日月潭星光螢火季4至5月登場

▲日月潭星光螢火季活動在4、5月登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭「星光螢火季」活動起跑，在桃米、大林、水社、頭社、潭南、雙龍6大賞螢據點，日月潭國家風景區管理處今年持續與在地協會和公私部門合作，推出結合地方特色體驗的賞螢生態遊程，多家旅宿觀光休閒業者也推出各種限期超值優惠方案，適合全家老少在4到5月攜手同遊。

日管處首推「2021日月潭賞螢季優惠加值專案」活動，只要報名參與日月潭在地各協會和信義鄉公所主辦的賞螢活動，可獲「暢遊水陸空」優惠兌換券1張，內含「自行車租賃優惠券」、「九族文化村、日月潭纜車優惠券」和「船票兌換券」，數量有限，發完為止，讓遊客不只賞螢，更可安排2天1夜深度遊程，從白天玩到黑夜。

▲日月潭賞螢活動配合自行車旅遊年辦理。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處處長簡慶發表示，本次賞螢季也配合2021自行車旅遊年辦理，建議喜歡騎車賞景的車友在參加夜間賞螢活動前，可先挑戰環潭公路，或騎經輕鬆愜意的自行車道，探訪埔里小鎮風光或集集、水里追小火車的路線；且賞螢季適逢日月潭夏季自行車認證活動期間，完成各路線並與指定景點合照，即可憑軌跡紀錄和照片至向山遊客中心，兌換螢光點點的夏季認證獎牌。

為守護珍貴的螢火蟲資源，避免過度干擾，日管處建議遊客先和各主辦單位聯絡、勿自行前往賞螢地點，參加賞螢生態旅遊時應遵守「三不一沒有」原則：不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，並請自備紅色玻璃紙加以包覆、確實遵守導覽解說人員的引導，同時做好自我防疫工作。

更多活動資訊請見下列網址：

「2021日月潭星光螢火季」活動網站─ https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/firefly/

「再發現。動感日月潭!」Facebook粉絲團─ https://www.facebook.com/sunmoonlaketw

「桃米休閒農業區」Facebook粉絲團─ https://www.facebook.com/taomiala/

「歐都納戶外山野勇氣館」Facebook粉絲團─ https://www.facebook.com/ATUNASOUTDOORCENTER/

「丹大布農生態旅遊」Facebook粉絲團─ https://www.facebook.com/danda.ecotourism/

「樂遊信義鄉」Facebook粉絲團─ https://www.facebook.com/shini.trip



►可與其他Apple裝置一起使用，功能更多



►自來水變泥漿！日月潭原水濁度飆高 伊達邵居民諷：挖到石油



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►潭面淨空！日月潭2碼頭今起封閉 人氣茶葉蛋業績不到1成



►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇 自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

