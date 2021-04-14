獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

▲▼陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。(圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台；國民黨主席江啟臣批評蔡政府小鼻子、小眼睛，不安排與在野黨見面。不過，事實上訪團15日下午將與「台美國會議員聯誼會」跨黨派立委會晤。

有關這次訪團的規劃，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

對此，江啟臣傍晚接受廣播專訪指控，近年國外重要關鍵人士來訪，外交部與民進黨都是「小鼻子、小眼睛」，拒絕安排與在野黨會面，而這次美方來台，也沒安排相關行程。

不過，陶德訪團其實15日行程滿檔，上午10點入總統府與總統蔡英文會晤，中午與外交部長吳釗燮午宴；接著，下午將與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，成員除了執政的民進黨立委，也包括國民黨立委、民眾黨立委，並非江啟臣所言，沒有安排與在野黨人士會面。

據悉，陶德訪團下午除了與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委見面外，也將與行政院長蘇貞昌會晤；隨後，訪團一行人會在晚間進入總統官邸，接受蔡英文的晚宴款待。