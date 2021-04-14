打臉普篩派！瑞典研究：台灣未低報新冠死亡數　2020死亡率下降

▲瑞典研究顯示，台灣新冠肺炎的死人數沒有低報。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institutet）醫藥流行病學暨生物統計學系的研究顯示，並沒有證據顯示，台灣的新冠肺炎（COVID-19）死亡人數有低報的情況，2020年也沒有出現超額死亡的情況發生。相關研究內容也在網友間引發討論，被認為打臉當初普篩派的質疑。

研究報告指出，從台灣內政部取得戶籍資料統計數據顯示，再加入季節等因素影響死亡率的變化顯示，2020年1月~2021年1月之間，超額死亡人數為−2433，也就是死亡率還低於往年的平均值。

▲數據顯示台灣2020年沒有超額死亡人數。（圖／翻攝自ScienceDirect）



報告中提到，沒有證據顯示，台灣的新冠死亡數被低報，台灣政府針對新冠肺炎疫情，採取廣泛使用口罩、維持社交距離、確認病例間的密切聯繫關係、以及入境台灣檢疫14天等策略，另外同樣採取嚴謹檢疫措施的紐西蘭，2020年的死亡率也比往年降低。

報告相關的內容也在PTT上引發網友的討論表示，「普篩仔該出來放風了」、「蓋牌仔出來說啊」、「台灣很危險，那些在喊沒普篩就快嚇死的，趕快搬去中國住」、「我是普篩被打臉派的，不過結果論是好的就不多嘴嚕」、「死亡率下降應該跟大家怕死造成重症流感也下降有關吧」、「台灣社會這麼透明，要是死一堆人怎麼藏得住，用點腦子好嗎。」

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