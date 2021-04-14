　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西疫情慘！多地人口「死亡＞出生」　總統反嗆：哪國沒死過人？

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與第一夫人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西自從變種病毒出現後，嚴峻疫情一度失控，近來更造成巴西各地城市的人口死亡率大於出生率，根據巴西國家人口登記處的數據，第二大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）已經連續6個月呈現人口負成長。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上周稱，永遠不會實施全國性封鎖，「世上哪個國家沒有死過人？」

據美國CNN報導，作為巴西人口第二大城的里約熱內盧3月份死亡人數為3萬6437人，比起3萬2060名的新生兒人數多出了16%，而且這已經是連續第6個月呈現人口負成長。然而，里約熱內盧並不是唯一的案例，巴西至少還有10個人口超過50萬以上的城市，在3月份出現死亡率大於出生率的情況。

報導指出，最近巴西面臨確診病例與死亡人數激增，對各地城市帶來沉重打擊，部份原因是變種病毒P.1的傳染性較高，以及巴西人無視於維持社交距離等防疫措施。根據約翰霍普金斯大學的數據統計，過去1個月以來，巴西各地已有7萬7515人死於新冠肺炎，新增確診人數超過200萬人。衛生部長表示，在全國27個州與聯邦地區中，只有3個州倖免於面臨加護病房使用率超過80%的醫療量能危機。

巴西的疫苗接種一直進展緩慢，打從初期就受到內部政治鬥爭與疫苗取得困難等負面因素干擾，迄今只有630萬人，約3%總人口，已經完全接種。衛生部聲明，至少有2110萬人已接種了第一劑疫苗，但其中有超過150萬人的第二劑施打進度落後。巴西總統波索納洛上周公開誓言，永遠不會接受實施全國性封鎖來遏止新冠病毒傳播，「世上哪個國家沒有死過人？不幸的是，到處都有人死。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道 聊時事

►美國1女打嬌生疫苗死亡「全面停打」　恐引血栓！歐盟、南非也喊停

DIOR超惹火絲絨唇露！明星級唇彩一抹細膩顯色

ET快訊
台股爆4838億歷史天量　分析師曝關鍵原因！
這間國小超幸福！營養午餐驚見「龍蝦」
疑活活餓死4月兒！警押狠父殯儀館相驗　他神態輕鬆還「一次抽2
LIVE／拜登首發團訪台　抵達松機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

人類狂打電玩…科學家曝未來恐進化！　「拇指+食指」極長如ET

巴西疫情慘！多地人口「死亡＞出生」　總統反嗆：哪國沒死過人？

4公尺「巨大火球」衝向地球！空中炸裂影像曝光　民眾目睹全嚇壞

福島核廢入海！美肯定「安全且透明」　英專家背書：輻射劑量極低

美警再誤殺20歲非裔男！　專家爆主因：跟「電擊槍」長太像

和碩美國設廠地點曝！「選在德州」美墨邊境　將配合特斯拉生產

他鼻內塞滿「100條蟲蟲」蠕動　女醫一隻隻夾出…瘋狂崩潰尖叫！

公務員和女外遇被判「鞭刑100下」　他撐到80下...發抖痛苦喝水

誇張畫面！日本Uber外送員「取餐1動作」　遭店家暴打逼下跪道歉

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

人類狂打電玩…科學家曝未來恐進化！　「拇指+食指」極長如ET

巴西疫情慘！多地人口「死亡＞出生」　總統反嗆：哪國沒死過人？

4公尺「巨大火球」衝向地球！空中炸裂影像曝光　民眾目睹全嚇壞

福島核廢入海！美肯定「安全且透明」　英專家背書：輻射劑量極低

美警再誤殺20歲非裔男！　專家爆主因：跟「電擊槍」長太像

和碩美國設廠地點曝！「選在德州」美墨邊境　將配合特斯拉生產

他鼻內塞滿「100條蟲蟲」蠕動　女醫一隻隻夾出…瘋狂崩潰尖叫！

公務員和女外遇被判「鞭刑100下」　他撐到80下...發抖痛苦喝水

誇張畫面！日本Uber外送員「取餐1動作」　遭店家暴打逼下跪道歉

于美人期待大甲、白沙屯媽祖遶境相會　曝詹雅雯復出時間

民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

徐玄IG出面感激不忘放火燒大家　身上唯美提花上衣竟千元有找

終止連4貶！新台幣收28.435元、升值3分

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

汽機車零配件與車電展AMPA今開展　貿協：近400家業者參與

男友月砸萬元請大餐！她知「血汗真相」內疚了：我不想給錢該怎做

台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票…分析師說話了

少年籃賽／宜蘭南澳衛冕成功　完成二連霸教練力讚球員

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

午休吵死人！馬麻「貼符咒」伺候 3狗全安靜不敢動...網笑：真有效

國際熱門新聞

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

非裔軍官遭違法逮捕　強拉下車

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

13歲女初夜2000元！為買電動獻身大哥哥長達1年

拜登派遣非官方代表團訪台　將見蔡英文

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

她擁「全球最大臉頰」整前素顏照曝光

菲利普親王葬禮　威廉、哈利將步行護靈柩

師父手抵下體治病　她失控抖動20秒

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

核廢水入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝

福島核廢水入海！日資料曝韓、台也排放含氚廢水

科技股推升標普再創新高　道瓊小跌68點

更多熱門

相關新聞

增17例不良事件通報「2例嚴重」

增17例不良事件通報「2例嚴重」

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗最新接種數據，昨日有1220人接種，累計2萬7113人施打。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增17件不良事件通報，15件非嚴重、2件嚴重，均為30多歲女性，接種後出現發冷、身體痠痛、頭暈等症狀，經治療後目前沒有不適症狀。

境外移入+5！俄國男曾確診

境外移入+5！俄國男曾確診

自費疫苗何時開放　陳時中說明

自費疫苗何時開放　陳時中說明

奧運聖火傳遞沒觀眾只能在萬博公園跑

奧運聖火傳遞沒觀眾只能在萬博公園跑

疫苗運送涉及國安　民團籲排除紅色企業

疫苗運送涉及國安　民團籲排除紅色企業

關鍵字：

巴西新冠肺炎COVID-19世界疫情人口負成長波索納洛巴西總統

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面