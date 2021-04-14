「我不是中國人」T恤爆紅！陸網友怒轟：歧視能賣錢　網站急下架

▲「我不是中國人」商品遭中國網友砲轟，現已下架。（圖／翻攝自Redbubble網站）

實習記者徐于文／綜合外電報導

亞裔仇恨情節持續在各國上演，美國屢傳以暴力襲擊亞洲人事件，中國、日本、韓國在內的亞裔民眾均遭歧視。海外購物平台Redbubble近日出現多樣「自保」產品，以「我不是中國人」（I’m Not Chinese）字句撇清與中國人的關係，慘遭到中國網民砲轟。目前平台也將該款衣服全面下架。

據中國官媒《環球時報》報導，創意平台Redbubble近期出現多件「歧視中國」的設計款T恤，只要在平台搜尋「我不是中國人」（I’m Not Chinese），就能找到多款寫有「我是亞裔，但我是日本人」、「你好我是亞洲人」等類似字句的T恤。

不過有中國網友發現，裡面有不少出現T恤的標語，都將新冠病毒與中國聯繫標語，像是「是的，我是亞洲人。不，我不是中國人，我絕對不是病毒。」眼尖網友更找到，「我不是中國人，不要射殺我」等極端標語。

平台上能看見不同以國家區分版本，包括韓國、菲律賓、印尼、泰國等，最具爭議為日文說明自己是日本人，下方則用英語寫到「I’m not Fxxking Chinese」侮辱性詞彙。Redbubble除歧視性T恤外，也販售口罩、水杯、提袋、手機殼等拒中商品。

中國網友對此強烈反擊，「看見沒有，種族歧視也能拿來賣錢」、「他們沒有能力控制病毒，就怪罪中國」及「Loser 只能這樣幹」。

Redbubble為澳洲上市公司，成立於2006年，主要在網路平台販售包括T恤、被套、貼紙、圍巾等具創意性商品。許多民眾支持表示，Redbubble上也能找到支持中國產品，例如「我是驕傲的中國人」、「對，我來自中國」等字樣，並不單純針對中國。美國亞馬遜網站上也曾出現類似商品，但目前已搜尋不到，疑似已經下架。

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