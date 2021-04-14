「福島核廢水」若影響我國漁業！　農委會強硬：將向日本政府求償

▲日本民眾抗議將福島核廢水排入海。（圖／達志影像／美聯社））

記者許展溢／台北報導

日本政府13日拍板決定在2年後將福島核一廠125萬噸核輻射廢水稀釋排放入海，引起漁民及多國抗議、關切。農委會今（14日）下午臨時宣布和原能會、海委會共同開記者會說明「二年後日本核廢水排放，政府捍衛漁民權益、確保食品安全」。農委會強調，由於含氚廢水排放要兩年後，目前後續影響目前尚未可知，但只要之後有具體科學證據顯示影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。

農委會表示，自100年3月11日福島第一核電廠事故後，農委會與原能會即跨部會合作共同辦理水產品輻射監測，針對我國沿近海洄游性魚類及西北太平洋公海捕撈返臺之秋刀魚抽樣檢測銫-134及銫-137，至110年3月31日共檢測2,212件（沿近海魚種1,652件，秋刀魚560件）均檢測合格、無輻射污染情形。

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▲漁業署長張致盛說明 。（圖／記者許展溢攝）

農委會指出，由於含氚廢水排放後可能隨著洋流擴散，後續影響目前尚未可知，經評估分析相關海域現行漁業作業情形，魚種包括秋刀魚、赤魷、鮪類、旗魚類、鯊魚類、鬼頭刀、鯖鰺、白帶魚、烏魚、鎖管等重要經濟物種，前述魚種108年漁獲量計258,737公噸，產值約新台幣140億元，含氚廢水預計2年後才會開始排放入海，目前尚未有實際影響，將會加強調查分析並監控漁場狀況。

農委會主委陳吉仲說，此議題跨好幾個跨部會，原能會最上游，農委會最終要確保水產品安全及農民權益，因為議題是兩年後才會發生，原能會去年三月就有開始跨部會平台做相關物質檢測，未來也會陸續抽驗，兩年後有驗出類似污染情形會站在漁民角度。

農委會也將由原來在夏季及冬季針對20處海域監測提升至四季在62處海域監測水樣、浮游生物及仔稚魚，並對自漁港販售之魚體採樣數，由109年208件提升至110年500件，同時原能會將氚之33處監測點增加農委會採樣之62處(共95處)。以維護國人水產品安全。此外，政府絕對捍衛漁民權益，如日本排放含氚廢水後有具體科學證據顯示影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。

▲▼漁業署記者會說明因應規劃。（圖／漁業署提供）

陳吉仲強調，重點是兩年後到底會造成什麼影響，如果會的話就會採取更強硬的反映，現在全部要回到「科學根據」 ，因此沒有完整科學根據，也不要因為有相關報導造成水產品價格影響，他重申，所有處理原則要有科學依據，不然無法確認對水產品、漁民和遭週海洋生態影響。

由於農委會提到核廢水入海後，「秋刀魚首當其衝」，漁業署署長張致盛說，今年到目前為止秋刀魚作業都還沒開始，擔憂外界如此解讀影響後續價格等問題，現在無庸置疑都沒問題。另外，是否有評估兩年後核廢水入海後，台灣出口漁業會影響多少？張致盛強調，這件事情不能這樣去評估。



▲▼漁業署記者會說明因應規劃。（圖／漁業署提供）

▲▼漁業署記者會說明因應規劃。（圖／漁業署提供）

▲漁業署記者會說明因應規劃。（圖／漁業署提供）

