農委會擬修「種苗法」防品種外流　國台辦：恐嚇台灣民眾

▲台灣農民近年也前往大陸發展。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

農委會為防範台灣農產品種、技術外流，正研擬修改「植物品種及種苗法」，對相關行為追責。對此，大陸國台辦發言人馬曉光14日表示，民進黨當局為謀取政治私利，企圖以所謂「修法」方式恐嚇台灣民眾，限縮兩岸農業交流合作。

馬曉光提到，深化兩岸農業交流合作，有利於推動島內農業產業發展，增進島內農漁民利益福祉，這是顯而易見的。

馬曉光指出，民進黨當局為謀取政治私利，企圖以所謂「修法」方式恐嚇台灣民眾，限縮兩岸農業交流合作，「這種做法一點都不奇怪，每次大陸出台對台灣同胞有利的事情他們都一概反對，凡是對台灣同胞利益福祉有利的事他們就對著幹。」

馬曉光強調，「民進黨當局企圖封堵台灣同胞謀發展、求福祉的路，是不可能得逞的。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）



另外，新北市萬里日前發現一具非洲豬瘟陽性的海漂豬屍體，農委會推測是從大陸海漂而來。對此，馬曉光表示，大陸高度重視非洲豬瘟疫情防控，今年2月以來，浙江、福建、廣東等沿海省份均未報告發生非洲豬瘟疫情，民進黨當局的所謂推測沒有事實依據。

馬曉光提到，當前全球非洲豬瘟高發頻發，流行區域分佈廣，僅僅依靠基因測序不能判斷病毒直接來源，「希望民進黨當局強化自身疫情監測，精准開展疫情追溯，切實落實防控措施，提升疫情防控能力，不要習慣性靠『甩鍋』轉移民眾視線、掩蓋問題焦點。」

▼萬里發現海漂豬屍體。（圖／動保處）

