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學校營養午餐也吃的到「產銷履歷米」！農委會：5月起這4地區試辦

▲▼ 5月起試辦以產銷履歷米供應學校午餐食材 。（圖／農糧署提供

▲5月起試辦以產銷履歷米供應學校午餐食材。（圖／農糧署提供）

記者崔至雲／台北報導

為提昇學校用餐食米品質，農糧署今（14日）指出，從5月起，新竹、彰化、屏東、花蓮等四地區，將試辦以通過產銷履歷驗證食米供應學校午餐食材，後續將視試情形，規劃在今年9月擴大辦理。

農糧署表示，為培養學生養成良好膳食習慣並減輕家長負擔，多年來以市價的1/2，供應通過農藥殘留檢測、冷藏稻穀碾製的公糧稻米作為午餐食材，目前近3,100所學校申購，涵蓋12年國民基本教育及向下延伸至幼兒園等完整教育學程的學校學生。

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農糧署提到，現配合學校午餐採用國產可溯源食材政策，對於未選擇市售三章一Q履歷食米補助的學校，農糧署首期於新竹、彰化、屏東及花蓮等四地區，試辦以公開競標方式選擇優良廠商，請廠商比照公糧食米價格，透過公糧學午糧網購平台，直接供應通過產銷履歷驗證食米讓學校選購，而公糧食米與履歷米市價的價差由政府補貼，藉此讓學生吃到有驗證的產銷溯源食材，家長也放心。

農糧署說明，該措施將從5至8月試辦，試辦初期先將履歷米與一般公糧食米共同上架，由學校、團膳廠商自行選擇申購品項及供貨廠商，申購價格與一般公糧食米相同，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元。惟申購履歷米之學校試辦期間不得重複申請三章一Q履歷食米補助。未來視試辦情形滾動檢討，若成效良好將於9月規劃擴大辦理。

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關鍵字：

學校營養午餐產銷履歷農委會

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