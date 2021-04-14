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網嘆「缺水還洗車、玩水」　宜蘭人轟：我們擁有水，沒對不起誰

▲▼苗栗永和山水庫缺水。（圖／記者林振民攝）

▲水情吃緊，部份地區將實施供5停2分區限水。（資料照／記者林振民攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中南部水情拉警報，全台各地水庫水位持續降低。對此，一名網友發文感嘆，最近台灣飽受乾旱之災，卻看到很多人還是照樣洗車、玩水，絲毫不節約，「難道這些人不知道台灣正面臨嚴重缺水嗎？」貼文一出，立刻引網友激烈論戰。

有網友在網路論壇Dcard發文感嘆，「有多少人不知道台灣正在缺水？」，台灣飽受乾旱之災，但還是看到很多人毫不節制的用水，包括照樣洗車、玩水、放著水一直流，希望大家能夠節約用水，不要等到限水了才哭天喊地不下雨或政府沒作為。

原PO指稱，雖然工業用水佔了非常大宗，但還是覺得能省則省，至少比什麼都沒做來得好，儘管台灣四面環海，但海水淨化要普及成本不低，要達到普及可能還有很長一段路要走，不該一昧地喊罵政府沒有作為。

對此，一位來自宜蘭的網友看完文章怒轟，現在東部北部不缺水，那是因為我們一年內有3分之2的日子都在淋雨，而且還是暴雨，打在身上會痛的那種，這是我們熬過這些淋雨的日子換來的，憑什麼我們不能洗車、玩水？如果按照這個邏輯來講，基宜花東甚至雙北在下雨的時候，中南部的人就得乖乖待在家？

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他更質疑，「為什麼中南部缺水限水，要全台灣人陪著中南部一起節約用水？」，此時此刻宜蘭在下雨，我現在用的這些水，是從小到大種種不方便，甚至颱風天拿生命換來的，「我們擁有水及用水沒有對不起誰」。

不少網友看了貼文後紛紛留言，「缺水的問題不用製造區域對立吧」、「生活在宜蘭的我們一年四季都能遇到雨，誇張的還有連續下兩個月沒停的，洗車玩水權利都沒有？」、「洗車也不行？那你是不是不要洗澡洗衣了？」、「我浪費水是我的事，水費帳單來多少錢，我照繳不就得了」。

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