8年級女生組詐團佯稱檢察官　騙走退休公務員阿嬤50多萬老本

記者高堂堯／南投報導

南投一名李姓老婦去年接獲假電信客服和檢察官電話，指她積欠國際電話費用，銀行帳戶將被凍結，老婦嚇得依其指示交出存摺和提款卡，被盜領50多萬元；警方花費近1年時間追查，日前終於在高雄破獲以8年級生林姓女子為首的6人詐騙集團，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲以8年級生林姓女子為首的詐騙集團佯裝檢察官，騙走李姓老婦50多萬元，日前遭警方破獲逮捕。（圖／民眾提供）

警方調查，71歲的受害人李姓老婦為退休公務員，去年5月間接獲自稱電信業者客服電話，指稱她積欠高額國際電話費，又將電話轉與一名「檢察官」，對方要求李婦交出銀行存簿和提款卡，否則就將凍結其帳戶。

李婦驚嚇之餘不疑有他，於是將存簿和提款卡裝在牛皮紙袋中，再以紅色塑膠袋包覆，攜往對方指示的中興新村某報廢車輛停放處，放在擋風玻璃上；李婦回家後才心生疑竇並告訴家人此事，驚覺受騙，回到現場發現物件早就不翼而飛、查核存款已被盜領50餘萬元，隨即向警方報案。

▲警方日前赴高雄攻堅破獲以林姓女子為首的詐騙集團。（圖／民眾提供）

中興分局與刑警局、台中市清水分局共組專案小組，並報請南投地檢署檢察官陳豐勳指揮偵辦，經調閱監視器畫面確認共犯身分，日前先行逮捕黃姓、謝姓和林姓等3名共犯車手，並持續向上溯源掌握幕後集團幹部，12日兵分多路前往高雄等地，逮捕主嫌林姓、杜姓、蘇姓等3名女子。

警方指出，3名女姓主嫌都是8年級生，最年輕的杜女才21歲，足可當受害李婦的孫女，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將涉案6人移請南投地方檢偵辦，犯嫌重大且始終否認犯案的23歲林女已聲押獲准。



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