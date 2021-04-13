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舒力基最快明生成「最強恐達中颱」拋物線大甩尾！大雨來襲變天3天

▲▼準舒力基颱風 。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲舒力基颱風將生成。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員林定宜表示，13日下半天開始北台灣感覺上轉成濕涼，而早上8時在菲律賓東南方形成的熱帶性低氣壓，未來一、兩天有增強為輕度颱風「舒力基」的趨勢，未來路徑將逐漸往偏北朝東北方向進行，對台灣沒有直接影響。14日（周三）東北季風增強及鋒面通過，下雨區域主要在北東、中南部山區及屏東地區，其他地區雲量偏多，北東高溫僅20度，下降10度左右，中南部仍有30度以上，這樣天氣將持續到16日（周五）。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，截止目前，位於菲律賓東南方海面的熱帶低壓仍未升格成颱風，目前以時速6公里速度，向西北西移動，預測在菲律賓東方海面北轉後再往東北方移動機率較高，北轉過程離台灣有相當距離，直接影響機率較低。預估最快14日到15日（周四）會形成颱風，其強度有機會達到中度颱風等級。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼準舒力基預估將拋物線轉彎，最強恐達中颱 。（圖／中央氣象局、JTWC）

▲▼準舒力基颱風 。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▼各國預測準舒力基將北上大甩尾。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼準舒力基颱風 。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▼鋒面通過+東北季風增強，北東有感變天濕涼3天。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，傍晚起至14日受鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部氣溫將逐漸轉涼，北東、屏東地區、中南部山區陸續雲量增多並有局部短暫雨，其他地區為多雲。晚間7時25分已經針對花蓮縣發布大雨特報，易有短時強降雨，將出現局部大雨。

溫度方面，14日北台灣高溫降幅較明顯，與前一天高溫相較將近有10度，中南部地區則是早晚偏涼，白天仍可達30度以上，日夜溫差較大。預測明天北部、東北部及東部高溫約22至25度，中南部及東南部約28至31度，北東低溫約17至19度，其他地區21至23度。

預估15至17日（周六）都受這波東北季風影響，北台灣天氣較涼；其中15、16日因配合華南中層雲系經過台灣上空，水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多；17日水氣逐漸減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，有一波微弱鋒面掠過台灣，以及東北風再度南下，北部、東半部明顯轉為陰沉偶陣雨，溫度有感下滑。而熱帶低壓預計14、15日會變成颱風，預測路徑歐美結果都是會轉彎，在逐漸發展後，颱風會經過菲律賓東邊海面，之後拋物線轉彎，因這時候太平洋高壓在影響，颱風會順著環境北上，到台灣東部海面上，對台灣沒有直接影響，「四月份颱風很難到台灣，大概會離我們而去。」

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