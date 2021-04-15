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「寵物長得醜禁搭高鐵」讓人心生恐懼！飼主嗆：搭捷運20年都沒事

高鐵蜥蜴

▲原PO強調，經常帶蜥蜴坐捷運都無事！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「長得醜的不准搭車？」一名男飼主抱怨，日前帶著寶貝寵物搭高鐵，還沒進站就被站務員攔下，表示僅有「貓狗鼠兔龜」可以搭乘，而原PO養的蜥蜴，「因為人心生恐懼」，所以不准搭。聽到站務員的解釋後，原PO一秒理智線斷裂，認為寵物能否上車，不該因長得美醜來評斷，「就你們高鐵的乘客特別心靈脆弱？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，自己養了一隻可愛「鬣蜥」，只有手掌般的大小，而日前搭高鐵時，也特地帶著牠出門，不料進站時被攔下來。站務人員上前解釋，蜥蜴不准帶上車，只有「貓狗鼠兔龜」可以。

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原PO坦承，確實當時沒有查清楚「高鐵的搭乘規章」，當下才會反問對方「為什麼？」殊不知，站務人員的解釋，反而點燃原PO的怒火，「因為貓狗比較可愛所以可以搭」」、「但蜥蜴會讓人心生恐懼所以不准搭」。

火冒三丈的原PO認為，如果今天是禁帶鳥類，「因為禽流感防治法，所以不能帶，這個我接受」，然而如今禁帶蜥蜴的原因，竟是以外觀來取決能否進入車廂，「你們制定這個規定的時候，高層人人都俊男美女嗎？」「我看一個人長得醜，我心生恐懼，請問可不可以請你們叫他不要搭車？因為他醜到我了？」

原PO直言無法接受，牠不是危險動物、沒也毒性也不會叫，甚至就像一尊雕像不會動，「什麼時候一個非常主觀的判定，可以變成一個公共交通運輸的規定了？」話鋒一轉，原PO表示搭了20年捷運，也時常帶著蜥蜴搭車，「沒人被恐懼到，就你們高鐵的乘客特別心靈脆弱？」

▲▼高鐵蜥蜴（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友兩派看法！（圖／翻攝爆怨公社）

抱怨文曝光後，底下網友熱議，「到底哪裡醜了？上禮拜天西門町一堆蛇蛇跟超大蜥蜴，每隻都好可愛，每個小動物都很可愛好嗎，以後隨身帶鏡子，然後問高鐵的人長的醜不醜」、「唉！沒辦法，最終解釋權還是在高鐵手上」、「怕，但是不可以用顏值來評鑑搭乘的規則，太沒水準了啦」、「邏輯上可以一直延續到 『飛機上有蛇』，有何疑慮，去看這片就知道了」。

針對攜帶動物乘車限制部分，高鐵官網指出，旅客若有攜帶犬、貓、龜、兔、魚蝦類，或經本公司同意之其他不妨害公共安全、公共衛生與公共安寧，無異味之動物，且完固包裝於長、寬、高尺寸小於 55 公分、45公分、38公分之容器內，無糞便、液體漏出之虞者可帶上車。

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