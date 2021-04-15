快訊／花檢認了指示裁切太魯閣影像！　檢察官曝關鍵考量

記者羅志華、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣重大事故釀成49死悲劇！不過運安會近日卻證實，在記者會上所公布的行車紀錄器畫面是經過裁切的，事後就有消息直指，是花蓮地檢署要求裁切畫面，是否是有陰謀論。對此，花蓮地檢署主任檢察官15日一早就出面回應表示，因所掌握的行車紀錄器影像非常模糊，擔心波及無辜民眾，才會做出這樣的指示。

▲花檢出面說明太魯閣影像遭裁切。（圖／記者羅志華攝）

運安會日前公布影像，太魯閣號在出和仁隧道後，過彎就捲著樹幹、雜草的工程車，但當駕駛即時按喇叭、煞車時，就已來不及，當場撞上工程車後，列車出軌傾斜，接著直接撞上隧道左側，隨後行車紀錄器影像就進入全黑。

不過，再回頭仔細觀察畫面，整個角度偏向左半邊，就連太平洋都入鏡了，但右半邊卻完全消失。對此，運安會出面證實，所公布的畫面是經過裁切，且當時右邊是有人出現在畫面中的。

這個消息一傳出，就有傳言直指，是花蓮地檢署要求裁切，有民眾就質疑，是否是陰謀論。

對於這個傳言，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡15日出面接受訪問，認了確實是花檢要求裁切。周芳怡接著說明整個偵辦的關鍵考量，因當時的行車紀錄器影像不清，且非常模糊、時間短暫，而導致無法立刻查明身分，也擔心會波及無辜民眾，才指示裁切畫面，而目前全案也還在偵查階段，不便對外說明，但她也強調，花蓮地檢署會盡快查明真相。