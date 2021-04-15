「原來都是它」害不下雨！　西南氣流啟動時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興今天（15日）分享「為什麼雨下不來」的原因，他表示，春雨的偏少不僅只是台灣的問題，也是東亞區域氣候的問題。他也說，要等到5月下旬，西南氣流才會啟動。

▲賈新興說，今年整個明顯的降雨區在圖中的冷色系區塊。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提到，雖然有一個颱風紓立基，對台灣的乾旱沒有助益，但他們還是關切大環境的系統有改變否，何時真正能給台灣帶來顯著降雨，「但近期一個月仍看不到明確的跡象，還要等。」

「為什麼雨下不來？原來都是它！」賈新興在臉書貼出圖片提到，今年1/1-4/12東亞附近低空氣流圖看到它，菲律賓至南海及台灣都在異常的氣旋式環流的影響下，整個明顯的降雨區也都在圖中的冷色系區塊，台灣、中國的福建和廣東一帶都是異常偏少雨的區域。

賈新興說，這樣的型態反應了它的餘威，除此之外，研究顯示，當PDO（太平洋年代際震盪）和它強強聯手時，台灣的春雨相對就是非常容易偏少，它是反聖嬰現象，春雨的偏少不僅只是台灣的問題，也是東亞區域氣候的問題。有網友留言，西南氣流何時啟動？賈回，要到5月下旬。