網美素顏照遭質疑「帶放大片還紋眉」！本尊高EQ回應　公開原始照

▲直播主恩齊。（圖／翻攝自Facebook／恩齊兒）

記者施怡妏／綜合報導

每個人對於素顏的定義不一樣，有人認為帶放大片就不算，但也有人認為沒有塗抹化妝品就算，一名女網友貼出一張網紅的照片，質疑對方明明帶放大片，有霧眉以及紋眼線，拍照還開美肌，卻說自己是素顏，「現代素顏和淡妝真的難分辨」，貼文曝光後引起網友熱議，也釣出本尊親回，並公開無濾鏡照片。

一名女網友在Dcard上貼出一張網美自稱素顏的自拍照，霧眉現在很普遍不打緊，「紋了眼線，戴放大片，開了美肌，結果塗隔離霜的我比她更素」，讓她忍不住質疑「現在女生素顏的定義」。貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，不少人都認為她在公審網美。

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▲原PO質疑，現在女生素顏的定義。（圖／翻攝自Dcard）

她也解釋，每個人對於素顏的定義不太一樣，「並不是想要公審某網美這麼做多不妥」 ，因為對自己沒有自信，也有去做霧眉，平常則是擦無色的防曬霜抑制黑斑，「而且我看得出這女生五官底子很棒，才會看起來比我漂亮很多」。

網友們也在底下留言，分享自己對素顏的定義，「我自己對素顏的認知，就是完全沒畫沒塗東西在臉上」、「說素顏也沒錯啊，只要沒上妝其實就等於素顏」、「現在都嘴上說素顏，開了濾鏡卻跟化妝沒啥兩樣」、「素顏就是沒有經過後天加工，最原本的樣子啊」、「男生的素顏就是口紅淡一點就叫素顏啦」、「大部分男生想要的素顏是：長得好看+畫淡妝」。

▲恩齊回覆網友回應。（圖／翻攝自Facebook／恩齊兒）

網美本尊「恩齊兒」見到大家熱烈的討論，也在粉專貼出無濾鏡原始照片，面對網友們的質疑，她展現高EQ回應「謝謝指教」，也更改貼文的內容，補上一句「有隱眼不叫素顏，筆記」，並在留言區寫下，「每個女生都有愛美的權利，把自己整理漂亮是對生活的一種態度」。

網友們看到照片後留言大讚，「以後不用化妝啦，這樣可以」、「自己覺得好看就行」、「我覺得這樣很不錯欸！沒什麼不好，還是美美」、「不美圖還比較好看啊」、「這樣就很漂亮了，還需要化妝嗎」、「素顏比化妝好看太多了」、「女神有沒有素顏看起來都是最美最漂亮的」。