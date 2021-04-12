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台大女不敢生！怕孩子「太笨、相貌不佳」：未來會很痛苦

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲因為怕生到「太笨、相貌不佳」的孩子，長大之後會很痛苦，成為女生不想生孩子的理由之一。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

儘管政府一直想解決台灣少子化的問題，但是還是有些女性表態不想生小孩。在 dcard上就有一位台大女表示，不想生小孩的原因之一，就是因為怕會生出太笨、相貌不佳的孩子，這樣不管是她或是孩子都會很痛苦。相關的論點在 dcard 女孩板上引發許多網友的討論。

原PO羅列出她不想生的原因表示，首先月薪大概12萬左右，但要存錢、房貸、車貸、保險、養爸媽、生活費，根本養不起，再加上工作很忙碌，也沒有太多時間可以陪伴孩子的童年，怕會疏於教育讓孩子走偏。

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▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO認為，生下不聰明的孩子，自己跟孩子都會很痛苦，如果相貌不佳，可能也會很痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO接著說，她也害怕生下太笨、相貌很不佳的孩子，雖然自己也沒有很聰明，但就是怕生到邏輯跟反應不太好的孩子，平常跟這類的人講話就會讓人很抓狂，如果不小心生下這類人，她跟孩子可能都會很痛苦，畢竟反應慢、邏輯不好出社會也是會常常被罵，相貌的部分因為她是普妹，通常可愛的孩子父母長相也很好看，生到這樣的小孩往往都很幸運，萬一生到相貌不佳的孩子，一生可能也會很痛苦。

原PO還提到，她也怕即使花時間教育孩子，孩子還是變成了8+9，也寧可把錢花在自己身上，如果養小孩要花1000萬，也寧可把房、車升級，讓自己過得更寬裕一點。

網友在留言中表示，「不想生+1 沒有可以足夠負擔的錢 也覺得小孩不可愛」、「不生，我自己過得快樂就好」、「不生，自我覺察都有點難了還教育小孩，我認真覺得自己會養出人渣」、「不生，養不養得起其次，主要是怕生了教育壞了，對不起社會大眾」、「我也不想生，我的爛基因就停留在我這一代就好了，自己都討厭自己的長相，不禍害下一代也是好事吧，哈哈」、「不想+1，我個人覺得比起窮，如果沒辦法給他一個幸福的家庭更慘⋯⋯」。

但也有網友表示，「相信我，生下來後，不管他長怎樣，妳都會覺得他超可愛」、「遇到愛的人會想生，想生他的小孩，跟他一起努力養小孩，我之前也是不想生的那種XDD 」、「生，超級無敵愛小孩，想把父母給予的愛傳下去」、「還是會想要生耶！最少還是要生一個，不過也要遇到一位好隊友才想生」。

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