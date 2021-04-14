買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心…同業揭主因

▲示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

對於忙碌的上班族來說，超商是解決三餐的選項之一，快速又方便，餐點還有多種選擇，一名女網友日前到超商買粥，請店員幫忙微波，結果下一秒店員拿出口袋的美工刀，直接在粥的封膜上劃一刀，她看到超級傻眼，「真的覺得超噁，超不衛生」，雖然如此，但為了不浪費食物，最後還是有吃完。

女網友在Dcard上發文，到超商買了微波食品雞肉粥，結帳時請店員幫忙微波加熱，對方便從口袋拿出美工刀，直接在粥品的封膜上劃一刀，她當下看到後超錯愕，「那個美工刀一定割過各種東西，例如紙板之類的」，當下看到後超反胃，「搞不好美工刀沾著我的粥 ，然後再去刺下一個人的便當？」

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▲有店員留言，解答割開封膜的原因。（圖／翻攝自Dcard）

針對衛生的部分，這樣的作法有待加強，看到此情景後她表示，「以後可能少吃微波，或是要求讓我自己撕膜開口了」，為了不浪費食物，最後還是有吃完，但這一次的經驗，也讓她對於微波食品有所疑慮，「超商微波加熱SOP不能再更優化一點嗎？」

貼文一出後，不少從事超商工作的店員解釋，為了避免在微波的時候食物膨脹炸開，以及客人外帶不方便，因此會割出小洞，「這種粥類、湯類封膜超難撕開，有好幾次身邊沒美工刀直接用手撕撕不開」、「外帶的話的確都是用美工刀劃洞，撕開封膜不是不行，是怕像妳的粥這種湯湯水水的便當，在回家途中會噴出來，所以不會撕開用割開，如果妳介意美工刀割便當的話，可以先跟店員講一聲」。