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輔大鮭魚妹現況曝！簽名要寫很多字　累嘆：領通告費「一次3張」

▲谷小姐大方分享改名的原因。（圖／谷小姐提供）

▲谷女改名為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」之後，簽名都要簽9個字，讓她不禁坦言，「有點累」。（圖／谷女提供）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」3月中的一波活動，引發台灣「鮭魚之亂」，不少民眾為了免費吃壽司，紛紛跑到戶政事務所改名為鮭魚，活動結束之後，又改回原名。輔大一名正妹當時也將自己名字改為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」，不過到現在她仍維持這個名稱，尚未改名。對此，谷女表示，改名後簽名都要寫很多字，因此將會等到忙完畢業製作後，再去改回原名。

《ETtoday新聞雲》記者日前訪問到谷女，她表示，之所以會改名，是因為從小就愛吃鮭魚，外加上最近想要拍Youtube影片，但不曉得回應會如何，所以才想試試水溫，將名字改成鮭魚相關。至於爸媽的看法，谷女則說，「媽媽很支持我改名，爸爸則是說改都改了，只要出國去國外念研究所之前改回來就好，爸媽並沒有譴責我。」

▲谷小姐大方分享改名的原因。（圖／谷小姐提供）

不過，事隔將近一個月，不少改名為鮭魚的民眾早已改回原名，但谷女卻一直沒有改。對此，谷女表示，因為最近在忙畢業製作，會等到5月過後再去改。谷女還提到，改名後每每遇到要簽名時都要寫很多字，之前上節目領通告費時，一次還要簽3張，也讓她坦言「有點累」，還有去美髮店留顧客資料，簽完名還被問「這妳的真名，不是在開玩笑吧！」讓她啼笑皆非。

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