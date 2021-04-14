76行者無酬修復遺體！家屬露出笑容擁抱感謝　王薇君：是最大的鼓勵

▲76行者向罹難者鞠躬致意。（圖／翻攝王薇君臉書）

記者羅志華、黃宥寧／花蓮報導

太魯閣408車次2日發生重大事故釀成49死悲劇！事發至今已13天，遺體修復團隊「76行者」仍持續守在花蓮殯儀館，無酬為罹難者修復遺體，而截至目前為止，他們共出動120人次，修復了48具遺體，不眠不休默默的付出，讓人相當感動。76行者發言人王薇君14日出面受訪表示，「家屬的擁抱，就是給我們最大的鼓勵。」

太魯閣事件發生後，76行者第一時間就進駐花蓮殯儀館，要替罹難者遺體進行美容修復，只希望能讓罹難者能夠完整的回家，並且有尊嚴的前往來世。而事發至今13天，76行者每天睡不到4小時，就連吃飯也都是一餐解決，只希望能夠盡快完成遺體修復。

有不少民眾因被76行者的義舉感動，紛紛想捐贈物資、款項，但卻因為這樣惹來酸民質疑，「不是說好零酬勞嗎」，也讓發言人王薇君相當憤慨。不過，再多的酸言酸語都無法抹煞76行者的努力。

▲王薇君出面受訪表示，家屬的反饋，就是他們前進的動力。（圖／記者羅志華攝）

這起事故不少罹難者幾乎是顱顏受損，其中男大生葉冠霆的遺體軀幹受損嚴重，修復師花費較長時間完成修補，14日葉父、母也到現場看看兒子，而由於76行者有一名志工長相與葉非常像，甚至連髮型都一模一樣，起初修復師並未將葉的嘴唇化得飽滿，葉父還笑著對修復師說，「這位志工就是範本」，希望修復師能夠將葉的嘴唇用得飽滿一些，「這樣就是一百分了」。

對此，發言人王薇君表示，葉父、葉母看到兒子的容貌後其實非常感動，對於76行者而言，「聽到這樣真的很安慰」。王薇君提到，76行者的志工們每個都是社會上的小人物，能夠為家屬、罹難者做點什麼，而之後家屬的反饋，「也是對我們心靈很大的修復，家屬放心的笑容也讓我們更有力量，能夠去幫助更多需要幫助的人」。

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