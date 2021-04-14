男歌手不甩「禁菸令」喊：就是想抽！經紀公司怒求償　判決結果出爐

▲男歌手被下禁菸令卻屢屢違規，遭經紀公司求償懲罰性違約金。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名詹姓男歌手18歲時參加校園歌唱選拔賽贏得全國冠軍，並與經紀公司天開顧問簽下7年經紀約。不過，合約中規定，為了保護嗓子，詹男不得吸菸，但他卻屢屢違規，經公司負責人多次勸告未果，他最終主動提出解約，但遭到求償懲罰性違約金50萬元。法院審理後，認定詹男違約，判他須賠償11萬5千元。

天開提告主張，詹男2019年12月27日與天開簽下合約，成為公司的儲備藝人，並以唱歌為專長，嗓音就是他演出的重要資本以及生財工具，若喉嚨損傷便視同歌唱職涯告終，因此合約中規定，詹男不得吸菸，但他卻一再違反，還於同年7月6日主動提出解約，天開最後依照合約向他求償懲罰性違約金50萬元。

不過，詹男到庭辯稱，自己並沒有抽菸，且公司至今也無提出證據證明他有「經勸諭後未遵照辦理」，因此不能認定他有任何違反合約之處。此外，抽菸本來就是自由權利範圍，不得以任何形式限制，詹男強調，公司所定嚴苛的懲罰性賠償也是無效的。

法官審理期間，天開負責人提出錄音檔為證，而音檔中負責人提到，「你有抽菸，我確定。」當下詹男回覆，「嗯。」負責人再說，「你知道抽菸對你自己身體不好嗎？我已經講很多次了。」詹男則回，「知道。」

負責人再度憤怒說道，「你每次走進來的時候，我都聞得到，我是看你什麼時候要跟我講，我的生氣不是因為你違反，而是我對你好，你不想對你自己好，這樣去上課幹什麼，浪費我前，為什麼要抽菸？你不是說好嗎？你不是說你可以說到做到嗎？」而當時詹男還回應，「就有的時候還是會想要抽。」

法官以此音檔認定，詹男確實未能履行合約的精神，妥為照顧自身、保護嗓音已善盡成為歌手的職責，實在不應該，但考量合約簽定7年，但卻在未滿3個月就終止，天開所受到的損害並非嚴重，因此最終判詹男須賠償懲罰性違約金10萬元，音樂課程的訓練費用1萬5千元，合計共需賠償11萬5千元。全案可上訴。

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