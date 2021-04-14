　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／為「行員請32天婚假」被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了！

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲一名銀行員於37天內不斷結婚、離婚，並申請共32天婚假，銀行認為有濫用權利嫌疑，因此僅給第一次的8天假，使他氣到向北市勞動局檢舉。（示意圖，非當事人／pixabay）

記者袁茵／台北報導

台北市一名銀行員結婚後，向公司申請婚假，但假期結束後又馬上辦理離婚，隔天與同一名再結婚，造成「結了又離、離了又結」，申請共32天婚假，但銀行只核准第一次的8天婚假，讓他氣得向北市勞動局檢舉，該銀行進而被北市勞動局裁罰2萬元。台北市副市長黃珊珊13日晚間在臉書批評北市勞動局是「法匠」，對此北市勞動局長陳信瑜14日回應，已自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

北市一名銀行員在2020年4月6日結婚，先是向該公司申請了8天婚假，結果8天婚假結束當天，又跑到戶政事務所辦理離婚，並且又於隔天結婚，前前後後總共在37天內結婚4次、離婚3次，申請了32天的婚假，但銀行只核准第一次結婚的8天婚假，讓該名銀行員覺得不服，向北市勞動局檢舉。

北市勞動局認為，根據《勞動請假規則》第2條規定，「勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。」該名銀行員應有32天婚假，因此2020年10月對該家銀行依照違反《勞基法》裁罰2萬元，並且公佈銀行名稱。

不過，銀行隨即提起訴願反駁，質疑該名銀行員「結了又離、離了又結」，結婚後婚假一過完就又離婚，進而結婚再申請婚假，根本是濫用婚假，違反請假正當事由，應屬無效。而訴願委員會調查後認為，北市勞動局沒釐清銀行員是否濫權，也沒釐清銀行拒絕給員工婚假的適法性，所以決定撤銷原本的處分，要求北市勞動局重新調查，並於60天內重作處分。

對此，北市勞動局勞動基準科專員黃金剛11日受訪時指出，法律規定，離婚後再婚還是要給予婚假，且沒說不能是同一個人，就法律層面來看，是合法的沒錯。這部分北市勞動局已經有重新做調查了，還有跟戶政事務所確認其婚姻存在，且當事人表示自己本意就是要結婚，行政機關無法確認有無權力濫用，若該銀行認為有權利濫用的疑慮，可能得透過司法途徑。

黃金剛指出，訴願委員會要求在60天內重作處分，目前已經在3月重新處分過了，因為他們重新調查時，有透過戶政事務所與勞工本人意思做調查，這部分仍認為，在法律上請假事由是合法的，認為該銀行仍要給予婚假，因此還是裁罰2萬元。至於未來該銀行會不會再提訴願反駁，因為收到處分書後30天內可提訴願，目前尚未收到該銀行提出的訴願反駁。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

面對此案，黃珊珊13日晚間於臉書表示，台北市勞動局裁罰銀行不給員工婚假，她真的有些傻眼，這也就是政府需要被監督，要建立成熟的公民社會原因之所在，自己讀法律也當律師，但20多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以從政的初衷，就是希望百姓別再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚。

黃珊珊認為，很多事情需依法行政，但依法行政還是有很多原則，這個案例明顯是員工故意利用婚假，想從中得利，違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒考慮這種權力濫用的脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，傷害人民對於政府的信任，法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人，依法行政當然重要，但死守法規不知變通，才是真正的災難。

對於黃珊珊批評勞動局「法匠」，陳信瑜14日下午發聲明回應，稍早她已下達書面指示，自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

陳信瑜指出，這幾天她深切檢討、思索本案肇生的原因，同仁在勞動法規中，雖認真研法，但對於銀行員有無濫用的部分，卻無法突破框架，未考量誠信原則及權利濫用的問題，一直鑽進「有無真實結婚」的黑洞，也未考量連續密集結離婚、違反常規，最終導致社會譁然。

▲▼面對大巨蛋發生鋼筋掉落意外，北市緊急召開記者會，由台北市副市長黃珊珊、勞動局長陳信瑜出席。（圖／勞動局提供）

▲北市勞動局長陳信瑜。（圖／北市勞動局提供）

陳信瑜提及，她特別要求各位同仁，他們是首都局處團隊，更需具備進步、前瞻的思考，切勿成為顢頇的法匠；也要求各級主管，在分層負責的體制下，承上啟下，確實發掘問題、立刻呈報。台北市長柯文哲說過，「當問題還不是問題的時候，你提出來，大家都會幫你；但當你不解決問題，問題就會解決你，面對問題是解決問題的第一步」這句話是此次事件的重要核心。

陳信瑜也強調，本案自見報以來，市府長官尚且無任何出聲斥責，只是殷殷地提出法律指導及幫助，因此更要成為勇於面對、積極改進的團隊。黃珊珊服務台北長達20年以上，深深了解北市府行政作為，並掌握問題核心、解決問題，為保護同仁的為母之心，顯露無遺，希望同仁深切記取教訓，其實對同仁有無限的包容，她謹致上無限的感激。

陳信瑜聲明全文如下：

針對銀行員連續結婚離婚、連續請婚假事件，稍早，我已下達書面指示，自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

這幾天下來，我深切檢討、思索本案肇生的原因，同仁在勞動法規中，雖認真研法，但對於銀行員有無濫用的部分，卻無法突破框架，未考量誠信原則及權利濫用的問題，一直鑽進「有無真實結婚」的黑洞，也未考量連續密集結離婚、違反常規，最終導致社會譁然。

因此，我已下達撤銷處分的書面指示，請同仁不必擔心責任，亦會承擔。而且，相信不僅是我願意全力支持保護公務員，而是長官也會保護你/妳。

在此，我特別要求各位同仁，我們是首都局處團隊，更需具備進步、前瞻的思考，切勿成為顢頇的法匠；也要求各級主管，在分層負責的體制下，承上啟下，確實發掘問題、立刻呈報。市長說過「當問題還不是問題的時候，你提出來，大家都會幫你；但當你不解決問題，問題就會解決你，面對問題是解決問題的第一步」這句話是此次事件的重要核心。

事實上，本案自見報以來，市府長官尚且無任何出聲斥責，只是殷殷地提出法律指導及幫助，因此我們更要成為勇於面對、積極改進的團隊。黃副市長服務台北長達20年以上，深深了解北市府行政作為，並掌握問題核心、解決問題，為保護同仁的為母之心，顯露無遺，希望同仁深切記取教訓，其實對同仁有無限的包容，我謹致上無限的感激！

身為市府下屬以及有信仰教導的我，是面對問題勇於認錯並立即改進的人，信瑜擔任過14年的民代，如今擔任行政首長，深知執政服務的對象是「人民」，是故，若成為顢頇不為的法匠，此絕非人民之福。杜絕「婚假之亂」，或許是社會上的「一日新聞」，但對我及勞動局來說，卻是「永遠謹記的重要課題」。

至此，我已要求召開法令研討會，請相關人員均參與，重新檢視步步陷落的環節，作為持續往前邁進的動力，本人以及勞動局也會繼續以這樣的信念，照顧勞工，創造勞資和諧，大家加油！
 

ET快訊
采子「想被你撲」劈腿何孟遠　閨蜜們火速退追力挺荳荳
糗！淡水2女大生抓螃蟹困礁石獲救　隔天找手機又卡在海上
快訊／AZ疫苗下週三開放自費預約！釋出1萬劑「免收疫苗成本費
胡瓜驚爆「跟節目遞辭呈」：我已經盡力了
快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！　「會親自上門請求原諒」
談分手楊晨熙10年情　大飛突脫口「五字經」全場傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普悠瑪後沒學到教訓！民眾黨指台鐵改革0進度：政府是另類李義祥

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九　蕭美琴還住過他家2週

內政部稱在北市盤點1.1萬戶社宅　北市府酸：地在哪裡？

林佳龍請辭　侯友宜：頂頭上司蘇貞昌也有責任

快訊／為「行員請32天婚假」被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了！

蔡易餘誓言發揮肥胖議題影響力　未來啟動修法預防慢性病

「X爆你菊花」黃捷又收性騷擾恐嚇　不忍了！將採法律行動

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

侯友宜「蔡英文打疫苗是好事」：效果已經不是重點

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

普悠瑪後沒學到教訓！民眾黨指台鐵改革0進度：政府是另類李義祥

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九　蕭美琴還住過他家2週

內政部稱在北市盤點1.1萬戶社宅　北市府酸：地在哪裡？

林佳龍請辭　侯友宜：頂頭上司蘇貞昌也有責任

快訊／為「行員請32天婚假」被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了！

蔡易餘誓言發揮肥胖議題影響力　未來啟動修法預防慢性病

「X爆你菊花」黃捷又收性騷擾恐嚇　不忍了！將採法律行動

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

侯友宜「蔡英文打疫苗是好事」：效果已經不是重點

灰狼狀元竟不知A-Rod是誰！新老闆IG打招呼　艾德華茲回尷尬笑臉

境外移入+5！俄國男曾確診　出海工作後返台採檢陽性

增2例疑似嚴重不良事件！　30多歲女性「頭暈、發冷、身體痠痛」

高鐵「捐贈500萬」給太魯閣受難家屬！用於醫療、復健、經濟支持

2021蘇澳第一鮪抓到了！重183公斤將拍賣　挑戰每kg逾1萬元紀錄

徐玄正能量再發文！　「最後勝者是善良的人」座右銘再引討論

少婦遭家暴離家7天接到酗酒夫電話：4月大兒子死了　屍體發黑疑餓死

台中已培訓近600防災士　陳子敬：深入各角落建構綿密救護網

普悠瑪後沒學到教訓！民眾黨指台鐵改革0進度：政府是另類李義祥

少年籃賽／社團性質訓練阻礙大　屏東仁愛6年耕耘奪季軍創最佳

電競選手女友放縱「每晚換房玩」 驚見長菜花！急通知表兄弟

政治熱門新聞

行員結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批下屬法匠

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

42位優秀立委名單曝光　公民評鑑民眾黨最高分是她

拜登欽點「親密戰友」訪蔡英文　陶德＋2前副國務卿下午抵台

台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」

陳水扁：我沒參加過媽祖遶境一樣當選總統

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

「玉山艦」開箱　三大戰力一次看

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文雙頰

拜登派特使訪問上海　同時派「親密戰友」陶德訪蔡英文

「X爆你菊花」黃捷又收性騷擾恐嚇　將採法律行動

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

神預言311　未來人：中國2062已消失

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面