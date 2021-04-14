快訊／為「行員請32天婚假」被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了！

▲一名銀行員於37天內不斷結婚、離婚，並申請共32天婚假，銀行認為有濫用權利嫌疑，因此僅給第一次的8天假，使他氣到向北市勞動局檢舉。（示意圖，非當事人／pixabay）

記者袁茵／台北報導

台北市一名銀行員結婚後，向公司申請婚假，但假期結束後又馬上辦理離婚，隔天與同一名再結婚，造成「結了又離、離了又結」，申請共32天婚假，但銀行只核准第一次的8天婚假，讓他氣得向北市勞動局檢舉，該銀行進而被北市勞動局裁罰2萬元。台北市副市長黃珊珊13日晚間在臉書批評北市勞動局是「法匠」，對此北市勞動局長陳信瑜14日回應，已自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

北市一名銀行員在2020年4月6日結婚，先是向該公司申請了8天婚假，結果8天婚假結束當天，又跑到戶政事務所辦理離婚，並且又於隔天結婚，前前後後總共在37天內結婚4次、離婚3次，申請了32天的婚假，但銀行只核准第一次結婚的8天婚假，讓該名銀行員覺得不服，向北市勞動局檢舉。

北市勞動局認為，根據《勞動請假規則》第2條規定，「勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。」該名銀行員應有32天婚假，因此2020年10月對該家銀行依照違反《勞基法》裁罰2萬元，並且公佈銀行名稱。

不過，銀行隨即提起訴願反駁，質疑該名銀行員「結了又離、離了又結」，結婚後婚假一過完就又離婚，進而結婚再申請婚假，根本是濫用婚假，違反請假正當事由，應屬無效。而訴願委員會調查後認為，北市勞動局沒釐清銀行員是否濫權，也沒釐清銀行拒絕給員工婚假的適法性，所以決定撤銷原本的處分，要求北市勞動局重新調查，並於60天內重作處分。

對此，北市勞動局勞動基準科專員黃金剛11日受訪時指出，法律規定，離婚後再婚還是要給予婚假，且沒說不能是同一個人，就法律層面來看，是合法的沒錯。這部分北市勞動局已經有重新做調查了，還有跟戶政事務所確認其婚姻存在，且當事人表示自己本意就是要結婚，行政機關無法確認有無權力濫用，若該銀行認為有權利濫用的疑慮，可能得透過司法途徑。

黃金剛指出，訴願委員會要求在60天內重作處分，目前已經在3月重新處分過了，因為他們重新調查時，有透過戶政事務所與勞工本人意思做調查，這部分仍認為，在法律上請假事由是合法的，認為該銀行仍要給予婚假，因此還是裁罰2萬元。至於未來該銀行會不會再提訴願反駁，因為收到處分書後30天內可提訴願，目前尚未收到該銀行提出的訴願反駁。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

面對此案，黃珊珊13日晚間於臉書表示，台北市勞動局裁罰銀行不給員工婚假，她真的有些傻眼，這也就是政府需要被監督，要建立成熟的公民社會原因之所在，自己讀法律也當律師，但20多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以從政的初衷，就是希望百姓別再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚。

黃珊珊認為，很多事情需依法行政，但依法行政還是有很多原則，這個案例明顯是員工故意利用婚假，想從中得利，違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒考慮這種權力濫用的脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，傷害人民對於政府的信任，法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人，依法行政當然重要，但死守法規不知變通，才是真正的災難。

對於黃珊珊批評勞動局「法匠」，陳信瑜14日下午發聲明回應，稍早她已下達書面指示，自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

陳信瑜指出，這幾天她深切檢討、思索本案肇生的原因，同仁在勞動法規中，雖認真研法，但對於銀行員有無濫用的部分，卻無法突破框架，未考量誠信原則及權利濫用的問題，一直鑽進「有無真實結婚」的黑洞，也未考量連續密集結離婚、違反常規，最終導致社會譁然。





▲北市勞動局長陳信瑜。（圖／北市勞動局提供）

陳信瑜提及，她特別要求各位同仁，他們是首都局處團隊，更需具備進步、前瞻的思考，切勿成為顢頇的法匠；也要求各級主管，在分層負責的體制下，承上啟下，確實發掘問題、立刻呈報。台北市長柯文哲說過，「當問題還不是問題的時候，你提出來，大家都會幫你；但當你不解決問題，問題就會解決你，面對問題是解決問題的第一步」這句話是此次事件的重要核心。

陳信瑜也強調，本案自見報以來，市府長官尚且無任何出聲斥責，只是殷殷地提出法律指導及幫助，因此更要成為勇於面對、積極改進的團隊。黃珊珊服務台北長達20年以上，深深了解北市府行政作為，並掌握問題核心、解決問題，為保護同仁的為母之心，顯露無遺，希望同仁深切記取教訓，其實對同仁有無限的包容，她謹致上無限的感激。

陳信瑜聲明全文如下：

針對銀行員連續結婚離婚、連續請婚假事件，稍早，我已下達書面指示，自行撤銷對銀行裁罰2萬元的處分。

這幾天下來，我深切檢討、思索本案肇生的原因，同仁在勞動法規中，雖認真研法，但對於銀行員有無濫用的部分，卻無法突破框架，未考量誠信原則及權利濫用的問題，一直鑽進「有無真實結婚」的黑洞，也未考量連續密集結離婚、違反常規，最終導致社會譁然。

因此，我已下達撤銷處分的書面指示，請同仁不必擔心責任，亦會承擔。而且，相信不僅是我願意全力支持保護公務員，而是長官也會保護你/妳。

在此，我特別要求各位同仁，我們是首都局處團隊，更需具備進步、前瞻的思考，切勿成為顢頇的法匠；也要求各級主管，在分層負責的體制下，承上啟下，確實發掘問題、立刻呈報。市長說過「當問題還不是問題的時候，你提出來，大家都會幫你；但當你不解決問題，問題就會解決你，面對問題是解決問題的第一步」這句話是此次事件的重要核心。

事實上，本案自見報以來，市府長官尚且無任何出聲斥責，只是殷殷地提出法律指導及幫助，因此我們更要成為勇於面對、積極改進的團隊。黃副市長服務台北長達20年以上，深深了解北市府行政作為，並掌握問題核心、解決問題，為保護同仁的為母之心，顯露無遺，希望同仁深切記取教訓，其實對同仁有無限的包容，我謹致上無限的感激！



身為市府下屬以及有信仰教導的我，是面對問題勇於認錯並立即改進的人，信瑜擔任過14年的民代，如今擔任行政首長，深知執政服務的對象是「人民」，是故，若成為顢頇不為的法匠，此絕非人民之福。杜絕「婚假之亂」，或許是社會上的「一日新聞」，但對我及勞動局來說，卻是「永遠謹記的重要課題」。

至此，我已要求召開法令研討會，請相關人員均參與，重新檢視步步陷落的環節，作為持續往前邁進的動力，本人以及勞動局也會繼續以這樣的信念，照顧勞工，創造勞資和諧，大家加油！

