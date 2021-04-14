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核武變籌碼！金正恩今年恐重啟核試驗　美情報機構：施壓拜登政府

▲▼北韓當局近日要求各國使館稱呼金正恩職稱時，翻譯上應改為「總統」。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

根據美國最新情報顯示，北韓領導人金正恩為了向美國總統拜登（Joe Biden）施加壓力，逼美方重啟對話，可能會在今年重新起核試，並試射遠程導彈。

根據《韓聯社》報導，美國國家情報總監辦公室（ODNI）13日發布《年度全球威脅評估報告》指出，為了施壓讓美國重新回到談判桌，金正恩可能在今年內重新啟動核試驗，同時試射遠程導彈，「金正恩可能採取諸多挑釁和破壞穩定的行動，用以重塑區域安全環境、挑撥美國與盟友的關係。」

報告指出，雖然北韓2019年12月宣布將不再暫停核試驗和試射洲際彈道導彈，但迄今尚未試射遠程導彈，目的就是替與美國的無核化談判留下籌碼。報告提到，北韓升級傳統軍事能力，「對美國、南韓與日本所構成的威脅會愈來愈大」，平壤當局在發展大規模毀滅性武器上的興趣，實為一大隱憂。

除了北韓之外，伊朗核計畫也值得關注，報告預測，德黑蘭當局將開始把濃縮鈾純度提升至60%，也就是進一步邁向製造核子武器所需的90%純度門檻。

►美情報部門《年度報告》指中國是「頭號威脅」：施壓破壞台灣民主
►北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡
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