美情報部門《年度報告》指中國是「頭號威脅」：施壓破壞台灣民主

▲美中對立態勢確立。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國國家情報總監辦公室今天公布年度報告指出，中國將持續對台施壓以走向統一，譴責美台擴大往來，並企圖加深東亞對美國的不信任、持續破壞台灣民主，擴大北京影響力。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天向美國國會遞交年度威脅評估報告，說明美國面臨的國家安全威脅。

在27頁的報告指出，中國已成為美國「能力相當的競爭者」（near-peer competitor），在經濟、軍事與科技領域挑戰美國，並迫切尋求改變國際規範。連同俄羅斯、伊朗與北韓，對美國構成威脅。

報告指出，中國將繼續利用整個政府的力量擴大影響力，削弱美國影響力，分化美國與盟友夥伴間的關係，並建立有利於中國體系的新國際準則。與此同時，中國領導人也將尋求「戰術機會」，在符合其利益下，試圖降低與華府的緊張關係。

報告指出，中國將透過展現不斷增強的實力，迫使區域鄰國默認北京的偏好，包括對有爭議領土與台灣主權的主張。

在南海，北京會持續恫嚇競爭對手，增加空軍、海軍與海警戰力，向東南亞國家發出中國已經有效控制這些具爭議區域的宣示。中國也以同樣手法，在東海向日本施壓。

此外，北京也會持續施壓台灣走向統一，並對美台擴大往來予以譴責。報告預期，北京會對台灣進一步施壓，將台灣描繪為在國際孤立、經濟依賴中國的地區，持續增加對台灣的軍事行動。

報告指出，中國將繼續成為美國科技競爭力的最大威脅，為達成目標，北京將使用包括公開投資、間諜或偷竊等方式，增強其科技力量。報告也評估中國具有發動網路攻擊的能力，最低限度能對美國關鍵基礎設施造成局部的暫時性破壞。

報告指出，在北京視為勢力範圍的東亞與西太平洋地區，中國將試圖散播對美國區域承諾的不信任、破壞台灣民主並擴大北京影響力。

報告也提到中國開始形塑在美國境內的政治環境，以宣傳自己的政策取向、塑造公眾輿論、對政敵施壓，削弱對中國在宗教自由與香港民主等議題的批判。