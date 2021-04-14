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拜登好友「非官方」訪台　外交部證實密切協調多時

▲▼前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德今天將率團訪問台灣，是拜登上任後訪台首發團，並預計將拜會總統蔡英文。對此，外交部表示誠摯歡迎；此外，外交部也證實，在過去幾週，我方確實就訪團來訪的相關事宜和美方進行密切的協調。

據外媒報導，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42週年。訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。

美國前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）在4月14日下午將飛抵台灣。對於美國總統拜登專程派遣代表團來台灣訪問，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安說明，這是由美國總統拜登專程派遣來台的資深訪問團，要傳達美方對台灣堅定友誼和支持。為了能夠讓代表團成員在訪台期間就各項議題與我國政府相關部門充分交換意見，在過去幾週我方確實就訪團來訪的相關事宜和美方進行密切的協調。

歐江安說，外交部樂見也歡迎代表團的來訪。其他相關的細節，也會在訪團抵達後，以正式的新聞稿對外說明。

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