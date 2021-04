曾來台會蔡英文！美副國務卿雪蔓提名過關　主張與中競爭對抗

▲雪蔓2016年曾來台會見總統蔡英文。(圖/總統府提供,下同)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國副國務卿雪蔓提名案今天獲參議院通過。雪蔓外交資歷豐富,曾在提名聽證會上主張美國與中國競爭,並在南海、人權議題上與之對抗。她過去也曾訪問台灣,與總統蔡英文會面。

參議院今天以56票贊成、42票反對的票數,通過資深外交官雪蔓(Wendy Sherman)出任副國務卿的人事案。現年71歲的她將正式加入國務卿布林肯(Antony Blinken)團隊,成為國務院第二把交椅。

雪蔓過去是2015年伊朗核子協議主要談判代表,不少議員反對她出任副國務卿。但她的人事案仍在3月11日獲參議院外委會以14比8的票數通過,今天也在參議院院會過關。

雪蔓曾在前總統歐巴馬(Barack Obama)時期擔任主管政治事務的國務次卿,在前總統柯林頓(Bill Clinton)任內也曾出任北韓政策協調官員。

卸下政府職務後,雪蔓曾在2016年底訪問台灣,出席台美日智庫合辦的區域夥伴安全對話研討會,當時也與總統蔡英文在總統府會晤。

Congratulations to my good friend, Wendy Sherman, on her confirmation as our Deputy Secretary. We are all only as good as the team we surround ourselves with, and I’m thrilled to have you on board.