北韓又要開射！疑似移動SLBM導彈潛艦駁船...拜登、文在寅超頭疼

▲北韓新埔造船廠浮動式船塢被移動，恐代表新造潛艦即將下水。（圖／翻攝自38 north）

記者羅翊宬／編譯

近期北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，而新浦造船廠近日又被衛星偵測到異常舉動，用於協助試射潛射彈道飛彈（SLBM）的駁船，疑似從保安水槽被移動至鄰接主要建造設施的浮動型船塢（floating drydock），不過駁船上未發現運載飛彈發射管，初步排除即將準備試射SLBM的可能性。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）與《北緯38度》（38 north）指出，從南韓時間6日拍攝到的北韓咸鏡南道新浦造船廠的衛星相片來看，原本用於協助試射SLBM的駁船出現移動跡象，雖初步排除試射的可能，但其推估此舉可能是用來準備日後的試射活動、整修駁船上方飛彈發射台，或是設置某種裝備。

報導分析，由於近期北韓透過移動SLBM試射用駁船來暗示可能重啟SLBM試射，種種帶有暗示性的威脅，無疑是美國拜登政府與南韓文在寅政府務必解決的重要難題。

《北緯38度》指出關鍵所在，「用於協助進行北極星1型海上試射的駁船，一直以來，除了用於進行試射以外，其他時間是不會被外界觀測到的。」

不過，目前新浦造船廠駁船被移動的原因仍未明朗。報導分析，可能是北韓在建造中型羅密歐級改良式彈道飛彈潛艦時，為了增加水槽空間才移動駁船；或是為了整修駁船，才將駁船移動至浮動型船塢；或是將駁船移動至建造設施內做改造。

據悉，《北緯38度》才於3月27日根據民間商用偵測衛星指出，新浦造船廠的移動型船塢似乎被移動至供潛艦下水用碼頭的旁邊，懷疑是北韓當局準備讓新造的潛艦下水。

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