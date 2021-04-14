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被尾隨...不是找警察局？　檢察官曝「1地方神救援」四處可見

▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲路上被陌生人搭訕，千萬先別慌！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

Podcast節目正夯，職能治療師媽媽《OT莉莉》日前邀請檢察官蔡沛珊上節目，分享遇到陌生人跟蹤搭訕時，到底該怎麼辦？事實上，全台超商超過1萬1千間，密度更蟬聯世界第2名，單獨男女若遇到危難可先衝進店內求救，進而遏制嫌犯一進步接觸。

蔡沛珊分享親身經歷，表示讀大學時，某次要騎腳踏車回宿舍，路上卻被機車男搭訕，頻頻喊話「妳很漂亮，想認識妳。」儘管蔡沛珊裝作視而不見，卻又害怕對方尾隨回家，當下靈機一動，決定先去超商坐一會兒，過程中拿起手機向同學求救，而就是這個關鍵動作，誤讓對方以為是報警，下秒便見男子匆忙離去。

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蔡沛珊強調，超商有3個重要自救功能，首先有店員站崗、店裡裝設電眼、嫌犯不敢進來犯案等。若發現嫌犯仍在外頭徘徊，自己也可拿起電話假裝報警，基本上嫌犯就會離去。

其中一位主持人米雪兒則直呼，去超商找救兵，就連年紀小的學童也適用，畢竟派出所沒像超商密集，孩子們慌張當下，也絕對認得出超商，「裡頭明亮、有穿制服的人」，能請店員幫忙聯絡家長。

▲▼ 東區商圈,忠孝東路,7-ELEVEN,便利商店。（圖／記者林裕豐攝）

▲超商都是監視器，可錄下嫌犯舉止，未來可當有力證據。（示意圖／記者林裕豐攝）

正因為超商是24小時營業，又安裝警民連線系統，報案過程中不會發出聲音，蔡沛珊補充說明，被性騷擾時，一般人不敢直接拍照蒐證，但超商布滿電眼，若嫌犯真的尾隨到店內，監視器可錄下完整經過，以及對方的犯案眼神，都是未來佐證關鍵。

至於若是搭計程車被騷擾又該怎麼自救？蔡沛珊建議，手機一定要保持有電的狀態，並在適合時機撥打給親友、信任的人，並有技巧喊話，「我在計程車上，唉唷沒關係啦，沒有很嚴重啦，一定要講車號喔，好啦車號是XXXXX」，不僅藉以暗示司機，也能保護自己安全。

《OT莉莉媽媽》Podcast連結在此

▼車上有車號與駕駛姓名，可打電話報給親友。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

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