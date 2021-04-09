悠遊卡遺失！遭盜刷829元　同事勸「不要報警」…網抖出黑暗內幕

▲悠遊卡。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

悠遊卡用途非常廣，可以搭車還可以用來付款，是許多民眾出門必備的卡片之一，一名女網友表示，出門帶悠遊卡，不小心遺失，裡面於餘額還有829元，一查交易紀錄發現，有民眾撿走後盜刷，他想報案卻被同事阻止，不需要為這一點小錢浪費時間，貼文一出後，引起網友熱議。

女網友在Dcard上發文，餘額829元的悠遊卡遺失後上網查詢交易紀錄，希望可以查出一些蛛絲馬跡，結果發現有民眾撿走後拿去盜刷，想到警局報案，但被告知說要開庭，將此事告訴同事，對方竟然勸她「不要報案，為了小錢跑去法庭，浪費時間不符合成本」。

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▲原PO貼出交易紀錄。（圖／翻攝自Dcard）

她因此感到疑惑，「難道我想給盜刷的人一個教訓是浪費時間嗎？」想要讓盜刷的人得到教訓，但身旁沒有半個人支持她去報案，「我同事都一副，我報案我才是怪人」，她因此PO文求助，如果遇到這樣的事件，該如何處理？

貼文一出後，網友們都支持她去報案，「私底下報案就好，不要鳥同事」、「小錢可以讓人背個前科」、「出庭是個很好的社會經驗，且你是原告怕什麼，830換開庭經驗值，有夠賺」。

不少人也質疑，也許盜刷的人就是同事，還要原PO記得更新貼文，想知道後續發展，「同事感覺比妳還緊張，緊張到我以為盜刷的人是他自己，告下去就對了」、「一定是同事啊，做賊心虛」、「犯人是不是你同事啊 不然幹嘛一直阻止你報案」。