我在蘭嶼情人洞...釣客開心報平安後失聯　4天後尋獲遺體

記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東縣一名游姓男子，9日告知家人自己在蘭嶼情人洞附近釣魚後，就再也沒有音訊。10日家屬擔心游男失足落海，急忙通報警方協尋，但13日卻傳出不幸消息，海巡人員與台東水中運動訓練協會在事故地點尋獲游男，但他早已溺斃多時。

▲蘭嶼情人洞釣客落海，台東水中運動訓練協會13日尋獲釣客遺體。（圖／台東水中運動訓練中心提供）



台東游姓男子9日前往蘭嶼遊玩並在晚間與家屬聯繫，告知自己在情人洞附近釣魚，但誰知道隔日游男就再也連絡不上。

家屬擔心游男遭遇不測，10日下午緊急向警方通報，警方獲報後也由海巡人員與台東水中運動訓練協會一同在事故現場搜救卻一無所獲，還一度因海象不佳而無法下海。13日再次下海搜救，便在事故地點的下方水底尋獲游男，只可惜他已溺斃多時。

台東水中運動訓練協會理事長陳志峰表示，在聽到遊客失蹤的消息後，就立即派遣會員前往蘭嶼協尋，雖然順利尋獲，但找到的是游男冰冷的遺體，將游男帶離水面後交由海巡單位接手。

陳志峰也向民眾呼籲，從事水上活動一定要有專業人員陪同，若有任何身體不適，應馬上暫停活動盡快上岸，以免發生憾事。

▲▼蘭嶼情人洞釣客落海，台東水中運動訓練協會與海巡隊下海搜救。（圖／台東水中運動訓練中心提供）

