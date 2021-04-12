【廣編】LINE TAXI釋出新功能「好好休息」偏好設定　四月份折扣包看這裡

▲LINE TAXI釋出新功能「好好休息」偏好設定，全面力挺認真努力的每一位乘客。



圖、文／LINE TAXI提供

LINE TAXI自4月7日起，釋出新的乘車偏好設定「好好休息」，只要上車前在個人設定中一鍵開啟「好好休息，放空模式」或「好好休息，寧靜模式」，司機端也會收到，讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中稍微喘口氣、舒適自在的休息時間！

LINE TAXI極為重視乘客意見反饋，這次主打「好好休息」的訴求，就是根據今年3月所執行的「乘車習慣調查」，呼應這次「好好休息」的貼心動員，400台LINE TAXI同步換上全新識別外觀，於雙北地區正式上路，並加碼祭出4月份折扣包，不只大方送出乘車金，還可下載全新免費貼圖。

LINE TAXI霸氣力挺為生活打拼的疲憊乘客，祭出4月份「好好休息」折扣包，總共七大超值優惠輪番上陣，連續一個月不間斷，搭越多省越多！於4/7～4/30期間，只要輸入優惠碼「好好休息」，即可獲得35元乘車券兩張，讓LINE TAXI成為生活中最堅實的靠山！好康道相報，於4/12～4/21期間，將活動小卡分享好友，立即獲得30元乘車券，好友也有機會抽折扣，現在就趕快力邀親朋好友一起享優惠，全民集氣領好禮！