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國民黨砲轟謝長廷：反對台灣核電　卻挺日本排核廢水？

▲▼國民黨14日批蔡英文不敢抗議日本決議排放核廢水入海。（圖／國民黨提供

▲國民黨14日批蔡英文不敢抗議日本決議排放核廢水入海。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

日本政府13日正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海，引起周邊國家強烈抗議與不滿。國民黨要求蔡英文政府應該表達更積極的抗議、反對作為，以保護海洋生態資源與我國漁民生計，更抨擊，駐日代表謝長廷曾大力反對我國興建核四，卻不敢抗議日本將核廢水放流大海？

國民黨表示，根據國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響。國際環保組織綠色和平的專家也表示，當人們攝入受到污染的海洋食品，會帶來潛在的健康風險，而且「造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」。

國民黨指出，日本政府的決定，不僅日本人民、漁業、環保團體反彈，擔憂此舉會帶來海洋生態毀滅性打擊，更引發周邊國家的強烈不滿。韓國政府立即召開緊急會議研商，並召見日本駐韓大使相星孝一，表達抗議，更揚言若透過國際驗證及韓國科學監測發現危害，就會立即向日方要求賠償或中斷排放。

相較之下，國民黨表示，同樣鄰近日本的我國政府卻顯得態度消極，總統府僅說「原能會已正式向日方表達反對意見」，行政院也只回應「已多次向日方表達環保團體與國人之憂慮與反對之意」，駐日代表謝長廷評論時事議題時能言善道，面對日本排放核廢水的重大議題，僅用短短110個字的臉書文回應，甚至不敢以自身立場說出反對或抗議，只敢用原能會曾表達反對意見來搪塞。

國民黨指出，曾大力反對興建核四的謝長廷，卻不敢用力抗議日本將核廢水放流大海，難道核廢水污染海洋環境、傷害海洋資源不是嚴重的問題嗎？謝長廷遇到日本政府就軟了腳，真的是名符其實的「助日代表」嗎？

國民黨強調，從開放含萊劑豬肉進口，到漠視日本排放核廢水，蔡英文政府只會顧慮他國感受，完全不顧國人的健康安全，讓台灣民眾一再地陷入食安危機之中，卻沒有保護人民的意識與作為。

國民黨要求蔡政府切莫輕忽日本排放核廢水所造成的危害，應該堅定向日方表達抗議、反對的立場，並主動評估核廢水對台灣的影響，以避免周邊海洋生態遭到嚴重破壞。蔡政府不能軟弱，應善盡職責，全力捍衛我國漁民權益及國人食品安全。

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