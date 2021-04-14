台媒直球問「中華民國憲法」仍實施　國台辦回應了

▲大陸國台辦發言人馬曉光2021年4月14日主持例行記者會，回應台灣媒體對於中華民國存在議題的提問。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

近日香港部分歷史教材把以往「中華民國政府遷台」，改為「中國國民黨遷台」，大陸國台辦14日對此回應稱，國民黨喪失代表全中國合法政府的地位，「這是不爭的歷史事實」；之後，台灣媒體直球追問，既然如此，大陸方面如何看待「中華民國憲法」仍在實施，國台辦發言人馬曉光說，事實就是事實，不以個人立場而改變。

據了解，在大陸官媒多次提出香港清理「毒教材」後，香港小學等將部分歷史教材的中共黨史、兩岸論述做出修訂。陸委會日前抨擊，此舉是「此地無銀三百兩」的作法，強調中華民國的存在，是一個客觀的事實。

▲陸委會強調中華民國存在的事實，認為中共在香港修改課文內容，是欲蓋彌彰。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）

對此，馬曉光在14日主持國台辦例行記者會時，評論稱，1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退居台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。

台灣駐京媒體繼續追問，既然如此，大陸方面對於「中華民國憲法」仍在實施，怎麼看待？馬曉光回應稱，「請你看看當前國際社會共識，看看聯合國有關決議，你就會明白，我說的是完全正確的。」

馬曉光還對這名記者說，「我理解你有不同的立場，但事實就是事實，國際社會的格局和共識就是事實，是不以個人的立場而轉移和改變的。」

另一方面，新版《中國共產黨簡史》有關兩岸關係方面的內容，對於2016年民進黨當局上台後涉台部分的表述，多談反對「台獨」的立場和作為。在此背景下，大陸如何看待與民進黨的交流？

馬曉光回應說，2016年民進黨上台執政，兩岸關係和平發展的勢頭受到嚴重衝擊，這是基本事實。他表示，其次，採取反對和遏制台獨的一系列措施，形成強大震懾，是完全必要的。

馬曉光繼續說，大陸對台大政方針是明確的，兩岸關係改善發展，要在一個中國原則的基礎上，兩岸之間的協商對話，要建立在堅持「九二共識」的共同政治基礎之上；同時，大陸一直積極鼓勵兩岸同胞擴大交流合作，因此推出31條、26條，助力台企11條和農林22頂措施。

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