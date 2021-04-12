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把皮卡丘戴起來！4款Q萌兒童口罩開賣　寶可夢大師快來收服

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲寶可夢聯名3D兒童口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「就決定是你了！」《精靈寶可夢》從經典卡通延燒到手機遊戲，風靡全球，擁有超高人氣，現在更躍上口罩成為最萌時尚配件，集合可愛療癒的皮卡丘、傑尼龜、妙蛙種子等經典角色，推出白、藍、黃、粉4款色系，並於今（4/12）起在電商平台上架開放預購，準備收服粉絲的心，不過這次特殊款僅針對兒童量身打造。

預估將再引爆話題熱潮的NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」，一共推出4大系列，「沉睡寶可夢款」以白色為基底，放鬆入睡的卡比獸身上躺著皮卡丘，一旁還有傑尼龜、妙蛙種子等好友陪伴，圖案超Q萌；「晴天寶可夢款」以天空藍和朵朵白雲配上皮卡丘、卡比獸、胖丁以及新版寶可夢炎兔兒，營造歡愉自在的氛圍。

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲沉睡寶可夢款。

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲晴天寶可夢款。

俏皮可愛、趣味吸睛的「皮卡丘款」，整體充滿活力的淺黃色系，讓人戴起來也能感受到滿滿的歡樂好心情；「野餐派對款」則以粉嫩的櫻花色配上呆萌的皮卡丘、伊布，圖案散發柔和優雅的氣息，可愛到少女心爆表。另外，外盒包裝採用繽紛活力的亮眼色彩，搭配口罩設計，從裡到外讓小朋友愛不釋手。

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲皮卡丘款。

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲野餐派對款。

想滿足小朋友收藏心願的家長們，「寶可夢聯名3D兒童口罩」於4/12～4/19在PChome 24h購物開放預購，單盒50片裝，另預計將再推出一款限量隱藏版，寶可夢迷可多加留意。防疫期間不鬆懈，東森購物ETmall也持續推出各款MIT醫療口罩，包含多款大人、兒童醫療口罩、特殊花色醫療口罩全都有，民眾可隨時補貨，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。

博客來不定期推出期間限定口罩活動回饋，4/12當天購買指定特色口罩，結帳滿488元再現折50元。另觀察，大人款醫療口罩買氣不墬，特殊印花款更是採購主流，站上以可愛的「善存 貓咪系列」和粉嫩夢幻的「文賀 花語系列」最受歡迎，近期則有摩戴舒的春花漸層系列藍鈴款、夢幻紫，善存的迷彩-迷幻紫等新款上架。

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