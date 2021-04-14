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怪手拉車掉了「李義祥叫他快跑」！阿好姊淚：弟弟根本不會開車

記者許力方／綜合報導

台鐵太魯閣號慘案造成49死、218傷，檢調持續偵辦，工程負責人李義祥和逃逸移工「阿好」華文好皆以羈押，13日提訊2名被告交互比對證詞，阿好到底有沒有開怪手、滅證？姊姊13日出面受訪指出，阿好在越南沒有車，當天是被老闆李義祥叫去上班，出事後還叫他快逃，淚訴弟弟「連車都不會開」，罪魁禍首根本是李義祥。

阿好和李義祥供詞皆指出，李開工程車過彎不慎滑落，企圖以怪手拉起失敗釀禍，其中阿好提及，當時工程車「根本沒綁好」，是直接脫落，不是被扯斷，檢方已經將關鍵證據吊帶送驗，媒體13日更曝光當時行車紀錄器，顯示李義祥跑到鐵軌旁揮手，指示阿好開怪手要把工程車拉起來，沒想到過程中吊帶斷裂，致滾落鐵軌，事發第一時間阿好就騎車落跑。

▲▼太魯閣事件花蓮檢方送驗吊帶。（圖／民眾提供）

▲▼「義祥工業社」負責人兼工地主任李義祥8日晚間還押看守所。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥還押看守所，檢方送驗關鍵證據「吊帶」。（圖／民眾提供、記者黃彥傑攝）

▲▼阿好騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

▲▼阿好騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

▲阿好第一時間騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

在花蓮的姊姊13日接受《東森新聞》訪問時，激動反斥，弟弟沒有開卡車，「他說老闆開卡車有問題，叫他騎摩托車回去。」事發當天弟弟本就排假休息，但李義祥一直拜託他去上班，後來到場後，老闆叫他做什麼他就做什麼，沒想到發生太魯號事故，當下李義祥就叫他快跑，因為和老闆住一起，怕被警察抓，才會逃去民宿住。

姊姊聲淚俱下地指控，兩姊弟在越南家境不好，接連來台工作，她在當看護，剛來台灣3年，都在做工廠，「工廠沒有開卡車、沒有開車」，且弟弟在越南沒有開車，也沒有車，只會騎摩托車，一來花蓮就住在李義祥家幫他做工程，「我們來台灣賺錢，老闆叫什麼做什麼，沒有做老闆會罵，在這被警察抓，媽媽沒有去看，我的媽媽生病了，我不知道怎麼辦…」

▲▼怪手拉車掉了「李義祥叫他快跑」！阿好姊淚：弟弟根本不會開車。（圖／東森新聞）

▲▼怪手拉車掉了「李義祥叫他快跑」！阿好姊淚：弟弟根本不會開車。（圖／東森新聞）

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