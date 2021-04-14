李義祥用「卡哩卡哩」狠奪49命！　調查人員怒爆

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成49人死亡，讓工程車滑落的李義祥以及越南籍逃逸移工「阿好」皆供稱，車輛滑落後他們企圖用怪手拉起，而最關鍵的工程車束帶日前已被檢方送驗。據了解，李義祥用來拉工程車的束帶可能是俗稱「卡哩卡哩」的綑綁帶，大多用來固定貨物，根本無法承受10噸的車子重量。

▲太魯閣事件花蓮檢方送驗束帶。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，滑落的工程車總重約10噸，即使是空車也有7噸重，檢警起獲的束帶共有2種，一種是俗稱「卡哩卡哩」的貨物綑綁帶，另一種是吊車的起重吊帶，就連相關調查人員看了也忍不住痛批「不斷才怪」；而有20多年工程經歷的顏姓師傅認為，貨物綑綁帶在平路或許還能用來拉車，若李是使用這一款束帶，以當時工程車滑落的狀態來看，拉力根本不夠，所以一拉就斷了。

雖然李義祥、阿好皆坦承，是李駕駛工程車過彎不慎滑落，兩人企圖用怪手拉起卻失敗了，因此釀禍。但在細節方面，阿好聲稱，應該固定在工程車上的束帶，其實根本沒綁好，而是直接脫落，不是被扯斷。

檢方日前已經將最關鍵的束帶送驗，全力追查束帶究竟是不堪工程車重量被扯斷，還是根本沒套牢，事後才在車輛往來中被輾斷。

▼▲阿好騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

至於怪手到底是誰駕駛的，在13日曝光的行車紀錄器畫面中，李義祥曾跑到鐵軌旁邊揮手，指示阿好開怪手把工程車拉起來，沒想到過程中束帶斷裂，導致車輛滑落鐵軌，事發第一時間阿好就騎車落跑。

對此，阿好的姊姊在花蓮接受媒體採訪時反駁，弟弟只會騎機車，在越南沒有車也沒開過車，來到花蓮之後就住在李義祥家中，幫忙做工程，事發當天弟弟原本是排假休息，但李一直拜託他去上班，抵達現場之後，也都是按照老闆指示做事，沒想到發生太魯閣號事故，當下李叫他快跑，他擔心繼續和老闆住在一起會被抓，才逃去住民宿。

阿好的姊姊一度說到落淚，她坦言，姊弟倆在越南家境不好，才會接連來台工作，「我們來台灣賺錢，老闆叫什麼做什麼，沒有做老闆會罵，在這被警察抓，媽媽沒有去看，我的媽媽生病了，我不知道怎麼辦……。」