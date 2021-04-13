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饒慶鈴視察台鐵邊坡整治工程　要求設置異物侵入預警系統

▲▼ 台東縣長饒慶鈴及眾議員視察台鐵鹿野－山里段邊坡整治工程，提出設置異物侵入預警系統確保縣民安全。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲ 台東縣長饒慶鈴及眾議員視察台鐵鹿野－山里段邊坡整治工程，提出設置異物侵入預警系統確保縣民安全。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為避免太魯閣408車次憾事再次發生，台東縣長饒慶鈴特別要求全面清查台鐵位於台東縣境內的邊坡防護工程，並於13日下午親自率領縣府相關同仁及議員們到山里火車站進行邊坡會勘，聽取台鐵的說明報告。饒慶鈴於現場向台鐵提出三大要求，要求務必以最高工安標準並且增設防護功能，更重要的是全面於軌道設置異物侵入預警系統，將意外降至最低，同時也向第一線基層員工表示最深謝意，也期待中央加速台鐵改革腳步，提供鄉親安全回家的路。

目前台鐵尚有鹿野－山里段間邊坡整治3處工程，其中鹿野工區(台東縣K140+864及K140+925) 2處正在進行，現場雖設有擋土牆及型鋼護欄防護網作為防護設施，惟工區端點防護設施不足、臨時施工便道毗鄰鐵路軌道，現場無設置圍籬，亦未設置警示帶。饒慶鈴於會勘過程表示，山里車站段的工區鄰近鐵路軌道且防護不足，對於往來的列車通行安全有非常大的威脅，如同一顆未爆彈，應盡速改善加強防護，以避免意外再次發生。

饒慶鈴向台鐵強烈達表達3大要求：(1) 要求加強施工現場防護措施，即在沒有護欄路段，要求增設護欄防止施工機具墜落；土石滑落路段，要求先行去除部分土石以保有護欄功能；施工便道與鐵軌過於靠近，要求增設安全阻絕距離。(2) 工區防護工程施作時，也務必以最高工安標準要求督導施工廠商，避免重蹈覆轍，以確保鐵道行車安全。(3) 工程完工後應於軌道周邊全面設置異物侵入預警系統，如異物突破圍籬侵入軌道時，安全系統也能及時通知列車減速煞停，將意外發生機率降至最低。

▲▼ 台東縣長饒慶鈴及眾議員視察台鐵鹿野－山里段邊坡整治工程，提出設置異物侵入預警系統確保縣民安全。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

饒慶鈴指出，鐵路交通是縣民賴以出入台東最重要的交通工具，也是觀光客來台東旅遊的首選。除運能不足，購票不易等還需要長期等待外，鄉親所能寄望的就是起碼給予我們一條安全回家的路。希望中央政府痛定思痛，把台東人的生命視為己出，以積極行動及大破大立作為，徹底改善台鐵體質，給予我們真正安全的鐵道系統。

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