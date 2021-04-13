出軌前拼命揮手！紀錄器拍下晃動黑影...驚揭怪手「真正駕駛」

▲台鐵太魯閣出軌意外第12天，案情真相接連曝光。

記者閔文昱／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，涉案的義祥工業社負責人李義祥收押至今仍謊話連篇，不但接連扯出另名逃逸移工「阿好」等多人涉案，如今更有前員工私下爆料完整事發經過，指出當天工程車不慎被推落邊坡後，阿好還衝至鐵道旁努力揮手示警，可惜等到高速行駛的火車靠近時早已為時已晚，進而釀成49死慘劇。

檢方調查，2日當天李義祥開著工程車，與移工阿好一同前往工地放置廢輪胎，不料過程中工程車卻卡在樹叢，李義祥異想天開，透過綁帶固定車體，想以怪手吊起工程車脫困，綁帶因無法承重而斷裂，車體進而滑落邊坡、侵入軌道，因此遭到太魯閣號列車撞上。

▲李義祥想自行吊起工程車卻意外釀成悲劇。（圖／記者陳以昇攝）

根據《鏡週刊》報導，工程車滑落邊坡後，距離太魯閣號抵達只剩一分多鐘，原本坐在怪手駕駛座的阿好在情急之下，跑到了鐵軌旁努力揮手示警，希望能阻止火車撞上滑落的工程車，不過太魯閣號駕駛在高速行駛的列車上難以用肉眼就查覺到異狀，最後還是不幸撞上了工程車，釀成這場悲劇。

報導指出，事後經過火車上的行車紀錄器比對，確實在事發前看到了有黑影在邊坡上晃動，而此人就是移工阿好，不過他也在第一時間就騎車落跑，而負責人李義祥也未立即通報，反而打給合夥人「黑猴」表明發生意外，之後也沒有參與救援的行動，冷血的行徑令人髮指。

▲阿好騎車逃亡畫面曝光。（圖／地方中心翻攝）

目前李義祥以及阿好皆已羈押，雖2人供詞皆指出，李開工程車過彎不慎滑落後，企圖以怪手拉起失敗釀禍，但在細節上，阿好卻稱本應固定在工程車上的綁帶，其實根本沒綁好，是直接脫落、而不是被扯斷，雙方在供詞上有所歧異，檢方已將關鍵的「吊帶」送驗，仍待進一步調查確認。

►Solac負離子陶瓷吹風機「限時下殺999」